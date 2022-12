Argentyńczycy wyróżnieni w FIFA 23. Wyjatkowa otoczka kart

W FIFA 23 pojawiło się kilka estetycznych zmian odnośnie mundialowych kart Argentyńczyków. Niemal wszystkim zmieniono zdjęcie, dzięki czemu wyraźnie widać, kto został mistrzem świata. Mały akcent, ale na pewno cieszy posiadaczy wspomnianych kart.

Argentyńczycy z pucharem w FIFA 23

Na przestrzeni całego mundialu w Ultimate Team w FIFA 23 pojawiło się sporo kart Argentyńczyków. Wszystko dzięki temu, że zespół pozostał w grze o puchar do samego końca i zresztą finalnie rzecz jasna to trofeum zdobył. Argentyńskich piłkarzy można było trafić w paczkach lub wykonać o nich specjalne SBC o określonej specyfice.

Od kilku lat EA ma w zwyczaju zmienianie zdjęć zawodników z kart, które są przypisane do określonych rozgrywek. Tym samym fotki z pucharami otrzymują zwycięzcy Ligi Mistrzów, Europy czy też Konferencji. W przypadku lig krajowych zdarza się to rzadziej.

Z tego względu twórcy postanowili pośrednio oddać Argentyńczykom co im należne, zmieniając zdjęcia przypisane do ich kart. Przynajmniej na razie otrzymało je pięciu zawodników:

Lionel Messi (94) ~ Drużyna Turnieju

Angel Di Maria (90) ~ Drużyna Turnieju

Cristian Romero (89) ~ Droga do Chwały

Marcos Acuña (88) ~ Karta Showdown

Enzo Fernandez (88) ~ Karta Showdown

Co ciekawe nie wszystkim Argentyńczykom odświeżono karty. W gronie uwzględnionych zabrakło Alejandro Gomeza (Droga do Chwały), Lautaro Martineza (Karta Fenomenu) i Angela Correi (Karta Showdown). Część graczy zwróciła na to uwagę, ale nie wiadomo, czy twórcy ostatecznie wprowadzą zdjęcia również i tych zawodników.

