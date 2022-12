Polski gracz rozstaje się z fińską organizacją. Nowe perspektywy na nadchodzący sezon

Półtoraroczna przygoda Aleksandra "hadesa" Miśkiewicza z ENCE dobiegła końca. Organizacja poinformowała o zakończeniu się kontraktu z zawodnikiem. Nowy sezon Polak rozpocznie w innej drużynie. Pytanie tylko jakiej.

ENCE rozstaje się z "hadesem"

Jeśli ktoś łudził się, że "hades" ma szansę powrotu do regularnego składu ENCE, to w tym momencie jego nadzieje zostały przekreślone. Polak od sierpnia przebywał na ławce organizacji. W jego miejsce wszedł Hiszpan Alvaro "SunPayus" Garcia. ENCE szukało dla "hadesa" nowych możliwości, wypożyczając go do końca sezonu do Finest.

Niestety opcja dłuższej współpracy z izraelską organizacją nie doszła do skutku. Już w październiku marka ogłosiła rozwiązanie swojej sekcji CS:GO. Skład postanowił nadal ze sobą grać, a Miśkiewicz w nim pozostał, lecz brak regularnego kontraktu jest tu istotnym czynnikiem. Jeśli z ekipą nie dogada się żadna inna organizacja, to najpewniej gracze rozejdą się w swoje strony prędzej czy później.

Koniec kontraktu pozwala "hadesowi" na znacznie prostsze negocjacje z innymi zespołami. Teraz nikt nie musi nic płacić za jego sprowadzenie, a to często czynnik decydujący. Polak raczej nie otrzyma propozycji od zespołu pokroju ENCE, ale opcja gry w innej zagranicznej formacji również byłaby bardzo obiecująca. Powrót na polskie podwórko CS:GO z kolei nie zwiastowałby niczego dobrego - nie bez powodu gracze szukają swoich opcji zagranicą, kiedy tylko te się pojawiają.

Z ENCE "hades" wygrał kilka mniejszych turniejów, lecz do jego największych osiągnięć należy dopisać półfinał na PGL Major w Antwerpii, drugie miejsce na IEM Dallas 2022, wicemistrzostwo 15. sezonu ESL Pro League oraz parę innych wysokich lokat w najbardziej renomowanych turniejach. Przed dołączeniem do ENCE "hades" spędził rok w nieistniejącej już Wiśle All in! Games Kraków.

Skład ex-Finest, w którym grywa obecnie "hades", wygląda następująco:

Aleksander "hades" Miśkiewicz

Janusz "Snax" Pogorzelski

Simon "twist" Eliasson

Kristjan "shokz" Jakobsen

Niclas "PlesseN" Plessen

Jędrzej "Bogdan" Rokita (trener)

