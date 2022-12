Duńczycy chcą wrócić na esportowy szczyt. Młody talent dołącza do składu

Christian "Buzz" Andersen nową twarzą w składzie Astralis. Organizacja potwierdziła transfer 19-letniego Duńczyka z MASONIC. Nie był to pierwszy wybór, lecz zespół stopniowo finalizuje okres przebudowy na kolejny rok.

REKLAMA

Zobacz wideo Praca marzeń naszych dzieci, żyła złota, a zarobki? "Polska w światowej czołówce"

Astralis stawia na młody talent

"Buzz" nie jest wcale nikim nowym na esportowej scenie CS:GO. Choć ma dopiero 19 lat, tak w swoim CV zapisał już epizody w MAD Lions, AGF, a ostatnio również i MASONIC. Żaden z tych okresów nie trwał jednak zbyt długo - były to raczej krótkie, kilkumiesięczne przygody. Mimo wszystko Andersen potrafił się pokazywać z bardzo dobrej strony, notując przyzwoite liczby. 2022 rok kończy z ratingiem na poziomie 1.06.

Przenosiny do Astralis to dla "Buzza" duży przeskok. Duńczyk dotychczasowo grywał raczej na niższych szczeblach rozgrywkowych, a jego zespoły nie odnosiły większych sukcesów. Teraz czeka go najbardziej wymagająca próba w karierze. Astralis ponownie decyduje się postawić na mniej doświadczonego i rozpoznawalnego gracza, niż szukać swych opcji na szczycie esportowej sceny. Wcześniejsze podejścia z Phillipem "Luckym" Ewaldem i Asgerem "farligiem" Jensenem nie przyniosły lepszych rezultatów. "Buzz" nie będzie jednak pełnił funkcji snajpera, a raczej zespół da mu dużo swobody i postara znaleźć dla niego najbardziej adekwatne obowiązki.

Kobiecy esport młodymi talentami stoi. Sumienna praca i liczne wyrzeczenia

Co ciekawe Andersen wcale nie był na szczycie listy zainteresowań Astralis. Organizacja wcześniej próbowała ściągnąć Victora "Staehra" Staehra ze Sprout. Negocjacje nie zakończyły się pomyślnie, a właściciel niemieckiej organizacji skomentował ofertę na Twitterze krótkim zwrotem: "Nie ma szans".

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

"Buzz" wejdzie w buty Mikkela "MistRa" Thomsena. Młodzik z akademii dostał szansę sprawdzenia się w głównym składzie, ale szybko okazało się, że to dla niego stanowczo zbyt wysoki poziom - przynajmniej na razie. Thomsen zostanie ponownie przywrócony do młodszej drużyny.

Arabia Saudyjska chce zaistnieć w esportowej branży. "Arabia się otwiera, przychodzą zmiany"

Ponadto Astralis przedłużyło umowy z trenerem składu Peterem "caslem" Ardenskjoldem, akademii Mathiasem "R0niciem" Pinholtem oraz najnowszym nabytkiem drużyny młodzieżowej, Alexandrem "br0" Bro. Wygląda więc na to, że okres przebudowy przed nowym sezonem dobiegł końca. Warto przypomnieć, iż w listopadzie Astralis ściągnęło powrotnie Nicolaia "device'a" Reedtza z Ninjas in Pyjmas. To właśnie w 27-latku upatrywane są nadzieje na poprawę i powrót do czołówki w 2023 roku.

Obecnie skład Astralis wygląda następująco:

Nicolai "device" Reedtz

Benjamin "blameF" Bremer

Lukas "gla1ve" Rossander

Christian "Buzz" Andersen

Andreas "Xyp9x" Højsleth

Peter "casle" Ardenskjold (trener)

Meet at Rift powraca - druga edycja już w lutym w Warszawie