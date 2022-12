Meet at Rift powraca - druga edycja już w lutym w Warszawie

Meet at Rift Festiwal zadebiutował w sierpniu bieżącego roku w Łodzi. Bramy Hali Maszyn w łódzkim centrum EC1 gdzie odbywał się event, w ciągu trzech dni trwania imprezy przekroczyło ponad 13 000 osób. Goście mogli zagrać w przygotowanych strefach free to play, gdzie czekały na nich stanowiska wszystkich tytułów gier Riot Games oraz spotkać się w strefie meet & greet z ulubionymi influencerami. Na scenie głównej festiwalu fani esportu mogli śledzić finałowe rozgrywki ligi League of Legends - Baltic Playground oraz być świadkami finału konkursu cosplay. Ponadto na wszystkich gości czekało wiele atrakcji na stanowiskach partnerów - Displate oraz Alior Bank, a także strefa food trucków.

Meet at Rift powraca w zimowej edycji

Pierwsza edycja Meet at Rift festiwal wygenerowała istotny szum komunikacyjny - na evencie pojawiło się wiele mediów - zarówno stacji radiowych, telewizyjnych jak i dziennikarzy prasowych, co przełożyło się na ponad 150 publikacji, które wygenerowały ponad 7 mln zasięgu. Działania w social mediach własnych oraz u influencerów to kolejne ponad 6 mln wyświetleń, a transmisję rozgrywek esportowych w serwisie Twitch na kanale Nervariena oglądało ponad 230 000 unikalnych widzów.

Wsłuchując się w głosy społeczności gamingowej i wychodząc naprzeciw jej oczekiwaniom agencja GAM3RS_X należąca do Fantasyexpo organizuje drugą edycję tego wydarzenia. Tym razem miastem gospodarzem będzie Warszawa, a miejscem w którym odbędzie się event będzie EXPO XXI przy ulicy Kasprzaka. Impreza planowana jest w dniach 4-5 lutego a wstęp ponownie będzie bezpłatny.

Wzorem poprzedniej edycji na zgromadzonych gości będzie czekało wiele atrakcji, a wśród nich:

meet & greet z topowymi influencerami kojarzonymi z grami Riot Games , między innymi z Nervarienem

strefy free to play, na których entuzjaści gamingu będa mogli zmierzyć się w takich tytułach jak League of Legends, Valorant, Team Fight Tactics, Wild Rift czy Legends of Runterra;

na scenie głównej ponownie zagoszczą rozgrywki esportowe, które dostarczą wiele emocjonujących scenariuszy;

konkurs cosplay, który wyłoni kolejnego zwycięzcę najatrakcyjniejszego stroju związanego z produkcjami Riot Games.

Głosem community i współkoordynatorem wraz z resztą teamu przy drugiej edycji Meet at Rift 2023 jest Bartosz Pawlik, który jesienią dołączył do ekipy GAM3RS_X. Posiada on duże doświadczenie w tworzeniu projektów skierowanych do społeczności sympatyków gier Riot Games. Wcześniej związany był z grupą Polsat, do której wprowadził esport i zarządzał powstawaniem pierwszego telewizyjnego studia esportowego w Polsce, z którego między innymi emitowano mecze Ultraligi (polska liga League of Legends).

Z wielką przyjemnością dołączam do zespołu, który jest pomysłodawcą i organizatorem Meet at Rift, które jest wyjątkowym wydarzeniem dla każdego fana gamingu w Polsce. Pierwsza edycja tej imprezy postawiła poprzeczkę naprawdę wysoko, lecz wierzę że wspólnie z zespołem uda nam się stworzyć cykliczne imprezy w Polsce, ale i zagranicą, które będa przyciągały tysiące fanów. Już w nadchodzącej edycji na gości będzie czekać kilka niespodzianek, które wyróżnią ten event od poprzedniego. Serdecznie zapraszam do Warszawy w lutym! - komentuje Bartosz Pawlik, Creative Director, GAM3RS_X.

Cechą szczególną imprezy jest fakt, że nie skupia się ona na jednej grze, a całym uniwersum stworzonym przez Riot Games - w tym muzyce, komiksach oraz cosplayu. Amerykańskie studio przez dwanaście lat działalności zebrało wokół swoich tytułów jedną z największych i najbardziej zaangażowanych społeczności na świecie. Jej przedstawiciele codziennie zanurzają się w wirtualny świat by cieszyć się ze starannie rozwijanych gier, nie tylko pod względem rozrywki, ale również całej otoczki - historii bohaterów, ich relacji, czy idei. Wydarzenie Winter Meet at Rift 2023 da im unikalną okazję aby spotkać się w świecie realnym i podzielić się swoją pasją z innymi miłośnikami tego uniwersum. Będzie też świetną okazją dla osób, które chcą dopiero poznać ten świat. Podczas tego weekendu zapoznamy przybyłych gości z gamingiem, a rodzicom pomożemy zrozumieć pasję ich dzieci i zbudować platformę do wspólnej rozmowy.

Partnerami najbliższej edycji Meet at Rift są Rockstar Energy Drink i Alior Bank wraz z Mastercard. Bank w swojej ofercie posiada Konto dla graczy. Dodatkowo we współpracy z Mastercard przygotowano zestaw specjalnych nagród, które szczególnie przypadną do gustu wszystkim graczom - na przykład klawiatury, myszki lub fotele gamingowe a nawet kody cyfrowe do najpopularniejszych konsol. Zdobędziesz je, płacąc Kartą dla Graczy - Debit Mastercard.

Natomiast Rockstar Energy Drink zapewni wszystkim moc pozytywnych emocji, która przełoży się na fantastycznie spędzony czas podczas dwóch dni festiwalu. Producent napojów dał się poznać od najlepszej strony społeczności na eventach gamingowych m.in. Poznań Game Arena, na którym jego stoisko było przepełnione ciekawymi aktywacjami i tłumnie przybyłymi gośćmi. Za komunikację i strategię wejścia Rockstar Energy Drink odpowiada dom mediowy Media Direction Sp. z o.o. Patronat medialny wydarzenia objął Polsat Games, Radio ESKA, CD-Action oraz Interia.

Więcej informacji o zapowiadanym wydarzeniu będzie można znaleźć na kanałach social media:

