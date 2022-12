Kobiecy esport młodymi talentami stoi. Sumienna praca i liczne wyrzeczenia

Świat należy do młodzieży. Esport zresztą też, co potwierdza scena VALORANTA. Bardzo wielu graczy zaczyna z nim przygodę w bardzo wczesnym wieku, a ekosystem tworzy im coraz szersze perspektywy rozwoju. Wystarczy spojrzeć na najbardziej obiecujące talenty damskiej sceny VALORANTA.

Młodzież zdominuje kobiecego VALORANTA?

Zacząć regularniej grywać w esportowe tytuły w nastoletnim wieku to nic wyjątkowego, ale tak wcześnie pojawić się już na poziomie profesjonalnym? To już robi wrażenie. A tak się składa, że w VALORANCIE takich zawodników nie brakuje. Tyczy się to zarówno męskiej jak i damskiej sceny, choć to w tej drugiej pesele zwracają przede wszystkim uwagę. Jeszcze niedawno kobiecy esport był bardzo słabo rozwinięty. Obecnie, między innymi za sprawą Riot Games, powstają ekosystemy, które to zmieniają.

Maryam "Mary" Maher jest nieoficjalnie uznawana za najlepszą zawodniczkę VALORANTA. Kontrakt z G2 podpisała w maju, a w kwietniu skończyła ledwie 16 lat. Szansa rozwoju w tak szeregach tak renomowanej marki pod okiem dużo bardziej doświadczonych koleżanek szybko zapunktowała. Snajper G2 Gozen robi ogromne wrażenie swoją grą. Była jedną z najbardziej wyróżniających się zawodniczek kończącego 2022 rok VCT 2022: Game Changers Championship, które damska sekcja "Samurajów" zresztą wygrała, inkasując 180 tysięcy dolarów.

Berliński turniej okazał się znakomitą promocją młodej krwi na damskiej scenie VALORANTA. Aż trzy nagrody MVP za poszczególne spotkania zdobyła 18-letnia Diana "sonder" Zhang, która wypadła pod tym kątem najlepiej ze wszystkich uczestniczek. Duże nadzieje można też wiązać z Jasmine "Jazzyk1ns" Manankil z Cloud9 czy Natálią Vilela z Team Liquid. Obie panie mają po 18 lat.

To naprawdę pozytywny symptom - będąca w tak wczesnej fazie rozwoju, wręcz raczkująca scena kobiecego VALORANTA samoistnie promuje młodziutkie talenty. Droga na szczyt wymaga jednak licznych poświęceń i setek godzin przygotowań.

Esport wiąże się z wyrzeczeniami

Portal Dexerto przybliżył historię innej, młodziutkiej zawodniczki, która gra pod szyldem Misfits Black. Mowa o 16-letniej Avie "florescent" Eugene, która również w 2022 roku wypłynęła na głębokie wody esportowego świata. Niewiele brakowało, a udałoby się jej też załapać na VCT 2022: Game Changers Championship. Choć ostatecznie Misfits do Berlina nie pojechało, tak osoba "florescent" nadal budzi ogromne nadzieje, gdyż pokazała już swój niesamowity potencjał.

Kanadyjka w wieku 13 lat przerwała proces edukacji, lecz nie wynikało to z pasji do gamingu - do działań o takim motywie zresztą nikt nigdy nikogo w esporcie nie zachęca. Krótko potem swoją premierę miał VALORANT, który bardzo zainteresował Eugene. Potrafiła spędzać przy tytule 12 godzin dziennie, co szybko przełożyło się na wyraźną poprawę jej rezultatów. Mając 14 lat osiągnęła najwyższą rangę w grze -Radiant. Jak sama przyznała, nie osiadła wtedy na laurach, a po prostu odnotowała osiągnięcie na Twitterze i wróciła do szlifowania umiejętności. Pierwsze amatorskie przetarcia esportowe zaliczyła w 2021 roku.

Eugene udowodniła, że potrafi motywować samą siebie do niebotycznej wręcz skali. "Chcę udowodnić swoją wartość z czasem" - tak sobie powtarzała. Poza umiejętnościami stricte mechanicznymi, "florescent" jest również bardzo komunikatywna, a to w esporcie bardzo ważne. Teraz przed ważnymi rozgrywkami umie spędzić 16 godzin dziennie, intensywnie trenując. Coś niesamowitego. W najnowszym sezonie Kanadyjka zagra najpewniej w barwach VersionX, na co wskazują doniesienia Dot.Esports.

Kobiecy esport długo czekał, by trafić na światowe areny. Wreszcie jednak mu się to udało i to między innymi za sprawą sumiennej pracy młodych talentów, które są przyszłością całej sceny. Przykład "florescent" jest na to żywym dowodem. Nadchodzą ciekawe lata w damskim VALORANCIE i warto bacznie się mu przyglądać.

