Kłopoty esportowego organizatora. "Duńczycy nie mogą się do tego przyczyniać"

BLAST to jedna z najpopularniejszych i najbardziej lubianych przez fanów firm esportowych. Wszystkie turnieje przez nią organizowane są dopinane jakościowo na ostatni guzik. Jednakże po ostatnim wydarzeniu 2022 roku nie wszyscy są zadowoleni z decyzji duńskiej organizacji. W sprawę mogą zostać zaangażowane nawet władze kraju. A wszystko wybraną organizację turnieju - Abu Zabi.

Duńczycy wściekli na BLAST

W Danii esport rozwija się bardzo prężnie. Spotkania z różnych tytułów są często puszczane w telewizji, a młodzież ma wiele opcji rozwoju zawodowego w tym kierunku. W esport inwestują liczne podmioty - Duńczycy stali się przykładem narodu, który bardzo chętnie powitał w swoich progach sporty elektroniczne i nie ma nic przeciwko nim.

Nie dziwi więc, że samym esportem zainteresował się również duński rząd. Władze inwestują w dyscyplinę, wspierając finansowo określone projekty. Swoje otrzymał też i BLAST. W 2018 roku firma otrzymała dofinansowanie w wysokości 74,5 miliona duńskich koron. Od tamtego czasu organizacja bardzo się rozwinęła, poszerzając swoje wpływy na arenie międzynarodowej. Tradycyjnie BLAST robi turnieje w rodzimej Kopenhadze, choć zdarzały się też wydarzenia w Lizbonie. Ostatnio za to marka poszła o krok dalej i finały BLAST Premier World Final 2022 zorganizowała w Abu Zabi.

I o to właśnie cały temat się rozchodzi. Inwestycja rządowa w BLAST była po części finansowana z pieniędzy podatników. Stąd wybór Zjednoczonych Emiratów Arabskich na miejsce turnieju wzbudził sprzeciw Sørena Søndergaarda - rzecznika do spraw kultury z koalicji Enhedslisten. W rozmowie z portalem DR Sporten wyraził on swoje oburzenie, punktując, iż wykorzystywanie funduszy obywateli na inwestycje w kraju łamiącym prawa człowieka, jest niedopuszczalne.

Jedną rzeczą jest to, że prywatne firmy inwestują w Abu Zabi i innych państwach dyktatorskich, ale duńscy podatnicy nie mogą się do tego przyczyniać. Dlatego będę dyskutował z ministrem, czy rzeczywiście może być słuszne, aby Fundusz Wzrostu, który ma wyraźnie w swoich celach etykę biznesową i odpowiedzialność społeczną, musiał bezpośrednio lub pośrednio przyczyniać się do inwestycji w tej książęcej dyktaturze.

Pod temat podpięło się również Amnesty International, krytykując decyzję BLAST. Rzecznik prasowy, Malene Haakanson, powiedziała, iż takie inicjatywy to pudrowanie i zamiatanie pod dywan skandalicznego ograniczania praw obywateli Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Takie zamieszanie nie służy dla BLAST wizerunkowo, a może mieć też swoje konsekwencje finansowe. Lepiej dla organizacji, aby się tak nie stało, gdyż należy do największych duńskich podmiotów w esportowej branży. W 2023 roku BLAST planuje między innymi organizację Majora - najważniejszego turnieju w CS:GO - w Paryżu, który miałby się odbyć w maju.

