Karta Ronaldo w FIFA 23, której nikt nie chce. Prawdziwy kot w worku

Intencje dobre, a sam pomysł teoretycznie trafny. Praktyka jednak wszystko zweryfikowała. EA Sports nie trafiło z wypuszczeniem karty Flashback Cristiano Ronaldo. Podczas gdy wielu zawodników w tej wersji cieszy się dużą popularnością u graczy, tak na kartę Portugalczyka spada sroga krytyka. Społeczność nie przyjęła jej z otwartymi ramionami.

Ronaldo to już nie ta marka w FIFA 23

Trzeba powiedzieć wprost - Cristiano Ronaldo powoli odchodzi do lamusa w FIFA 23. Jego ocena w trybach poza Ultimate Team została już obniżona dwukrotnie. Bardzo możliwe, że również i w FUT Portugalczyk niebawem straci statystyki. EA może mu je zmniejszyć tuż po transferze do nowego klubu - zimą często przeprowadzane są takie aktualizacje ocen. Same przenosiny też będą miały duży wpływ na popularność Ronaldo, jeśli rzeczywiście wybierze przyszłość w Al Nassr. Szerzej o takim wariancie pisaliśmy w oddzielnym artykule.

Mimo wszystko Ronaldo nadal ma rzeszę fanów i sympatyków. To najpewniej w ich kierunku EA wyszło z inicjatywą, wprowadzając kartę Flashback Portugalczyka. Ma ona pośrednio nawiązywać do jego młodzieńczych lata kariery, temu obniżono jej ocenę względem bazowej wersji do 87 punktów. Do tego Ronaldo może grać na czterech różnych pozycjach. Brzmi to naprawdę dobrze, ale sama karta wcale nie cieszy się uznaniem społeczności. Dlaczego?

Wpływają na to względnie słabe statystyki. Może i Ronaldo jest szybki, za to ma bardzo przeciętne strzały i jeszcze gorsze podania oraz fizyczność. Prawdziwą tragedią w tym wszystkim jest jednak sama cena SBC o Portugalczyka. Przekracza ona 500 tysięcy monet, co jest absolutną abstrakcją.

Gracze są zgodni - ta karta nie jest tego warta. Nie opłaca jej się robić. Nie ma statystyk, które na tym etapie czyniłyby ją wyjątkową, a pół miliona monet to mała fortuna. Można za to zbudować naprawdę konkretny skład lub po prostu kupić genialnego zawodnika - znacznie lepszego od Cristiano Ronaldo Flashback.

Portal Futbin nie zostawił na karcie suchej nitki. 83% użytkowników oceniła Ronaldo negatywnie, a sama administracja wystawiła ocenę SBC na 2,5/10. Bardzo możliwe, że jest to najgorsze wyzwanie, jakie dotychczasowo pojawiło się w FIFA 23. Wykonywanie go to coś niedorzecznego i nieopłacalnego.

