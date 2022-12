Gracze FIFY na jednym streamie. Zebrali setki tysięcy.

Świąteczne tradycje bywają różne. Każdy podchodzi do nich na swój sposób. Jedne są w naszych domach od wielu lat, podczas gdy inne to nowowprowadzony zwyczaj. Swoją tradycję wprowadziła również Ekipa Fantasy - grupa polskich YouTuberów tworzących treści związane z serią gier FIFA. Co roku panowie spotykają się razem, by na transmisji na żywo spędzić czas ze sobą i swoimi widzami. Wszystko w dobrej intencji, bo głównym motywem inicjatywy są świąteczne zbiórki pieniędzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Praca marzeń naszych dzieci, żyła złota, a zarobki? "Polska w światowej czołówce"

Ekipa Fantasy znów pomogła potrzebującym

Ekipę Fantasy tworzy obecnie sześciu twórców internetowych. Są to Adrian "Kamyk" Kamiński, Patryk "Lachu" Lach, Korneliusz "N3jxiom" Rzeźwicki, Dawid "DEV" Błach, Jakub "Jcob" Weber oraz Kajetan "Koza" Kaźmierski. Panowie są dobrze znani polskiej społeczności graczy FIFA. Od lat nagrywają filmy na YouTube, towarzysząc serii z odsłony na odsłonę. Każdy z nich ma kanał liczący po kilkuset subskrybentów - "Lachu" niedawno przebił nawet granicę miliona.

Swoje treści Ekipa skupia nie tylko wokół samego grania w FIFA, ale też tradycyjnych wyjść na boisko czy interesowania się tym, co dzieje się obecnie w świecie piłki nożnej. Jej tradycją stało się również organizowanie specjalnych transmisji na żywo, w trakcie których zbierane są pieniądze na określone cele. Panowie grają na nich w FIFA, wykonują różnego rodzaju wyzwania, rozmawiają z oglądającymi i wykonują inne aktywności. Tegoroczne wydarzenie było już 9. edycją charytatywnego streama Ekipy Fantasy. Ponownie udało jej się zrobić coś fantastycznego dla innych.

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

Niezwykła okazja dla fanów Overwatcha. Mogą zmienić grę

Live trwał bite 50 godzin. Panowie zmieniali się ze sobą, by robić przerwy na odsypianie, ale cały czas ktoś prowadził transmisję. Wszystko zwieńczyło wspólne oglądanie finału mistrzostw świata w Katarze. Tym razem zebrano kwotę ponad 307 tysięcy złotych. W sumie udało się zapełnić "skarbonki" pięciu potrzebujących dzieci. Fundusze zostaną przekazane na ich leczenie.

Pamiętajcie, żeby być dobrym człowiekiem nie tylko w grudniu, ale przez cały rok, bo choć grudzień jest magicznym miesiącem, to pamiętajmy, że zawsze możemy mieć serce i patrzać w serce przez cały rok. Jest to niesamowita akcja - dziękujemy wam. Serca się radują, dusze się radują. To naprawdę coś niesamowitego.

Tak podsumował ostatnią edycję krótkim przemówieniem "N3jxiom". Coroczne transmisje stały się nie tylko tradycją Ekipy Fantasy, ale też i jej widzów. Na portalach społecznościowych można znaleźć wiele pozytywnych komentarzy od obserwujących grupy. Dużo osób pisze, że nawet jeśli przestało na bieżąco śledzić twórców, tak zawsze wraca na wspomnianego streama. To coś wspaniałego, iż udaje się zrobić tak pozytywną inicjatywę z udziałem tysięcy ludzi, którzy chcą dołożyć cegiełkę na szczytny cel. Ekipie Fantasy należą się ogromne gratulacje i podziękowania. Miejmy nadzieję, że za rok tradycja również zostanie podtrzymana i ponownie internetowa społeczność tłumnie zbierze się na transmisji.

Esportowcy marzą o swoim mundialu. Brakuje im gry