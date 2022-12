Najlepszy esportowiec roku? Tak ciekawie nie było dawno

To był intensywny rok dla Counter-Strike'a. Esport na dobre wrócił na hale i areny, wychodząc po okresie pandemii z domów. Zmagania z drobnymi przerwami trwały w zasadzie od stycznia do samego grudnia. Niespodzianek i zaskoczeń nie zabrakło - na szczycie dochodziło do częstych przetasowań i zmian. Temu też wskazanie pewnego faworyta do wygarnia nagrody najlepszego gracza roku jest wyjątkowo trudnym zadaniem. Mimo wszystko kilku kandydatów wysuwa się przed szereg.

Poważni kandydaci na szczycie

Od 2018 nieprzerwanie dwóch zawodników wymienia się miejscem na szczycie dorocznego zestawienia. Mowa tu oczywiście o Oleksandrze "s1mplu" Kostyliewie i Mathieu "ZywOo" Herbaucie. Od tamtego roku obydwaj zdobyli po dwa medale, przy czym to Ukrainiec triumfował w minionym sezonie. Czy jednak powtórzy się to ponownie i tym razem?

Możliwe, lecz wcale nie jest to pewne. Indywidualnie "s1mple" i "ZywOo" są wysoko w statystycznym rankingu, gdyż Francuz (1.27 rating) ma trzecie, a Ukrainiec (1.26 rating) czwarte miejsce. Tuż nad nimi są Ismailcan "XANTARES" Dörtkardes (1.27 rating) oraz lider zestawienia, Dmitrij "sh1ro" Sokołow (1.28 rating). Różnice są minimalne i raczej nie będą czynnikiem decydującym. Dlatego trzeba w takim wypadku zerknąć na osiągnięcia drużynowe wszystkich panów z 2022 roku.

Od razu wypadu tu "XANTARES". Choć Turek grał po prostu fenomenalnie i rozegrał zawrotną liczbę 219 map, tak jego Eternal Fire nie wygrało w całym sezonie absolutnie nic, omijając do tego sporo ważnych turniejów, między innymi dwa Majory. "ZywOo", "sh1ro" i "s1mple" mają dokładnie po jednym drużynowym sukcesie. Francuz wygrał ze swoim Vitality 16. sezon ESL Pro League. Sokołow w barwach Cloud9 podnosił trofeum na IEM Dallas. Kostyliew z kolei cieszył się ze zwycięstwa na BLAST Premier Spring Final. Panowie dalej idą łeb łeb, gdyż wszystkie z tych osiągnięć są porównywalnego kalibru.

Ciekawym kandydatem byłby Benjamin "blameF" Bremer, lecz - podobnie jak u "XANTARESA" - zabrakło mu osiągnięć z drużyną. O przypadku gracza Astralis napisaliśmy zresztą oddzielny tekst.

Paradoks FaZe Clanu

Zespołowo był to też skromny rok dla każdego z wymienionej trójki, a to też ważny aspekt w całym plebiscycie. I to właśnie element czyniący wyścig o medal tak nieprzewidywalnym. W tym roku nie było drużyny poza FaZe Clanem, która zdobywałaby tytuły seriami. Udało się to tylko amerykańskiej organizacji - skończyła ona sezon z czterema pucharami, z czego jeden wygrali na Majorze w Antwerpii.

Indywidualnie jednak w FaZe nie ma zawodnika, który miałby podjazd ze statystykami do przewodzących w tej kwestii graczy. Trzeba sporo pokopać, aby znaleźć na liście reprezentanta Clanu. Najwyżej jest z nich Robin "ropz" Kool z ratingiem 1.14. FaZe Clan po prostu cały rok grał równo jako formacja, ale to zarazem skreśla jego reprezentantów jako kandydatów. Takie cyferki to po prostu za mało na medal.

Wszystko najpewniej rozstrzygnie się więc między "ZywOo", "s1mplem" i "sh1ro". Tu będą decydowały detale. Najwięcej rozegranych map ma Herbaut z 156 planszami. Kostyliew ma na swoim koncie 134, a Sokołow 120. Jednakże istotne mogą być też medale MVP za poszczególne turnieje, a tu wszystko wygląda inaczej. To "s1mple" ma dwa odznaczenia z wiosennego BLAST oraz IEM Kolonii. "ZywOo" ma medal za ESL Pro League, a "sh1ro" kończy bez wyróżnienia, gdyż w Dallas wygrał je jego kolega, Sergiej "Ax1le" Ryktorow.

Niebawem portal HLTV jak co roku zacznie wyłaniać kolejnych zawodników z rankingu, poczynając od dwudziestego miejsca. Wydaje się, że pierwszą trójkę już znamy i będą to właśnie Francuz, Ukrainiec oraz Rosjanin. Pozostaje tylko wyłonić, w jakiej kolejności zostaną oni rozstawieni.

