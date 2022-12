Najlepsi esportowcy świata przyjadą do Katowic. Znamy zespoły

Jak co roku inauguracją sezonu na esportowej scenie CS:GO będzie IEM Katowice. Już pod koniec stycznia rozpoczną się baraże o awans do turnieju, który wystartuje w lutym. Nie dziwi więc, że wielu fanów Counter-Strike'a już zaciera rączki na nadchodzące wydarzenie. Robią to również i kibice z Polski, gdyż będą mieli kogo wspierać.

IEM Katowice 2023 już za miesiąc

Do Katowic przyjadą 24 drużyny. Osiem z nich ma już pewne miejsce w głównym turnieju. Pozostałe szesnaście zmierzy się ze sobą w play-inach, które przejdzie tylko połowa z nich. To właśnie ona dołączy do wspomnianej ósemki i zagra o najważniejsze nagrody i zaszczyty.

Reprezentantem Polski będzie mistrz jesiennych ESL Mistrzostw Polski, a więc Permiita Esports. Będzie to debiut dla formacji na dużej scenie. Skład gra ze sobą od maja, zaś kontrakty w stałej organizacji zaproponowano im dopiero w listopadzie. Mimo wszystko Permitta jest obecnie zdecydowanie najlepiej rozwijającą się drużyną na polskim podwórku. Nie należą do faworytów, ale mogą sprawić niespodziankę w barażach - tym bardziej, że będą musieli wygrać tylko (albo i aż) dwa mecze. Warto przypomnieć, że od 2018 roku żaden stricte polski zespół nie załapał się bezpośrednio do rywalizacji w Spodku. Szerzej o samej Permittcie pisaliśmy w oddzielnym artykule.

Poza reprezentantami Permitty w barażach zagrają również inni polscy zawodnicy. Będą to Paweł "dycha" Dycha z ENCE oraz Maciej "F1KU" Miklas z OG. Na razie jako gospodarz nie mamy więc żadnego pewnego przedstawiciela w głównej fazie zmagań, ale oby część play-in to zmieniła.

Póki co warto wstrzymać się z przewidywaniami odnośnie przebiegu turnieju. Rozpoczęła się właśnie posezonowa przerwa i można oczekiwać, że w kilku uczestniczących formacjach dojdzie do zmian składowych. Katowice często przynosiły zaskakujące rezultaty, gdyż jest to turniej otwierający nowy esportowy rok, który pośrednio weryfikuje, czy drużyny dobrze się do niego przygotowały.

Baraże IEM Katowice 2023 potrwają między 31 stycznia, a 1 lutym. Główna faza wystartuje zaraz potem, gdyż między 2, a 12 lutym. Pula nagród wyniesie milion dolarów, z czego 400 tysięcy trafi bezpośrednio do kieszeni zwycięzców. Jako obrońca tytułu z 2022 roku do zmagań przystąpi FaZe Clan.

Lista uczestników IEM Katowice 2023

Główna faza:

FaZe Clan

Natus Vincere

Heroic

Vitality

Outsiders

Team Liquid

MOUZ

G2 Esports

Baraże (8 drużyn przechodzi dalej):

ENCE

Permitta Esports

OG

Grayhound

IHC

FURIA

Cloud9

Evil Geniuses

paiN Gaming

Ninjas in Pyjamas

Spirit

Sprout

Complexity

BIG

fnatic

Made in Brazil

