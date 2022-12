Esportowy talizman z Australii. Miał burzliwy rok

Justin "jks" Savage ma za sobą wyjątkowo nietypowy sezon. Zawodnik składu CS:GO G2 Esports może nazwać 2022 rok prawdziwą drogą z nieba do piekła i z powrotem. Zanotował świetny start, by potem wręcz zniknąć z esportowego radaru i wyłonić się na samym finiszu rozgrywek. Jak dokładnie ułożyły się losy Australijczyka?

REKLAMA

Zobacz wideo Praca marzeń naszych dzieci, żyła złota, a zarobki? "Polska w światowej czołówce"

Rok zaczął jako zmiennik

Sytuacja "jks'a" na początku sezonu wcale nie była wymarzona. Australijczyk pozostawał pod kontraktem w Complexity, podczas gdy organizacja składała zupełnie nowy skład, w którym go nie uwzględniano. W treningach graczowi pomogło Astralis, udostępniając mu stanowisko w swojej siedzibie. Mimo wszystko Savage utknął w martwym punkcie. Nikt nie chciał wyłożyć za niego oczekiwanych pieniędzy, a umowa uniemożliwiała mu szukanie nowych opcji.

Nagle z ofertą wyszedł FaZe Clan, choć nie było to coś, czego Savage w pełni oczekiwał. Amerykańska organizacja wypożyczyła Australijczyka na czas IEM Katowice 2022. Koronawirus uniemożliwił przyjazd na czas Robinowi "ropzowi" Koolowi, wobec czego "jks" zastąpił Estończyka. Zawodnik pomógł FaZe w pierwszych spotkaniach turnieju, po czym ponownie w składzie pojawił się "ropz".

Gdy wydawało się, że praca "jks'a" jest już skończona, FaZe Clan znów przywołał go do gry. Tym razem wirus dopadł Håvarda "raina" Nygaard i to w kluczowym momencie całej rywalizacji. Australijczyk zagrał więc z drużyną w fazie play-off, dokładając niezbędną cegiełkę do wielkiego triumfu FaZe. Niespodziewanie gracz, który pozostawał bez regularnego zespołu, wygrał jeden z najbardziej prestiżowych tytułów w Counter-Strike'u. Zwycięstwo podziałało jak autopromocja szukającego nowych barw Savage'a. Temat nagłaśniali dziennikarze i sam właściciel Complexity, Jason Lake. FaZe Clan nie chciał podpisać go na stałe, gdyż wierzył w swój projekt sfinalizowany na początku roku. Australijczyk musiał więc dalej czekać na rozwój sytuacji.

Rosjanie wykluczeni z rozgrywek. Wśród nich esportowiec z popularnej drużyny

Angaż w G2 Esports

Triumf w Katowicach nie zapewnił jednak "jks'owi" pracy tak szybko, jak można byłoby się spodziewać. Savage musiał czekać aż do sierpnie na tę chwilę. W międzyczasie ominęły go Major w Antwerpii, IEM Kolonia czy kolejny sezon ESL Pro League. Trzon sezonu uciekł Australijczykowi przez palce.

Wreszcie do Complexity zwróciło się G2 Esports. Pierwotny projekt "Samurajów" na 2022 rok zupełnie nie wypalił. Co prawda jego początki zwiastowały nieźle, bo zespół doszedł do finału na IEM Katowice, ale tam przegrał z nikim innym jak "jks'em" wspierającym FaZe Clan. Potem G2 zaliczyło ogromny zjazd, notując fatalne wyniki w Antwerpii, Kolonii i EPL, przy czym nieźle wypadł tylko występ w wiosennych finałach BLAST. Tak więc hiszpańska organizacja poszła zgodnie z dewizą "jeśli nie możesz ich pokonać, dołącz do nich". A w zasadzie to oni dołączyli do siebie tego, który ich przerósł - Justina "jks'a" Savage'a.

Poza Australijczykiem do drużyny wszedł również Rasmus "HooXi" Nielsen, zostając jej nowym prowadzącym. G2 szykowało się na jesienną część sezonu, a "jks" wreszcie mógł się skupić na sumiennej, regularnej pracy.

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

A było nad czym siedzieć, bo pierwsze podrygi odświeżonych "Samurajów" były bardzo nierówne. Debiut w 16. sezonie ESL Pro League udało się zwieńczyć dojściem do półfinału, ale krótko potem drużyna nie załapała się po raz pierwszy od 2015 roku na Majora - ominął ją IEM Rio.

Pierwsze wnioski po istotnych zmianach w CS:GO. Jak reagują na nie profesjonalni gracze?

G2 miało więc sporo czasu do namysłu, obserwując z boku, jak omija je esportowy karnawał w Brazylii. Wielki turniej, na którym powinny grać równie duże marki. Ich tam nie było. Tego okresu skład nie przebimbał, chociaż pierwszy turniej po Majorze nie poszedł po ich myśli. Mimo wszystko "Samurajowie" zdołali rankingiem załapać się na światowe finały BLAST Premier.

I to właśnie Abu Zabi dało szansę składowi odbić się od dna. Gorzki rok osłodziło zwycięstwo na sam koniec sezonu. Sam "jks" miał w tym spory udział, będąc ósmym najlepszym indywidualnie graczem turnieju (rating 1.12). Co ciekawe ponad nim uplasowało się trzech innych zawodników G2 - tylko "HooXi" nie zdołał wejść do czołówki, ale to akurat specjalnie nie dziwi.

Przesądni powiedzą, że "jks" zadziałał jak talizman. Niewątpliwie jednak zwycięstwo na BLAST jest podparte jego ciężką pracą i niezłomnością. To nie był łatwy sezon dla australijskiego zawodnika, a i tak kończy go z dwoma tytułami - pierwszym i ostatnim możliwym do zdobycia. On sam z pewnością chciałby wierzyć, że to początek dużo stabilniejszego okresu kariery, a kolejny rok przyniesie mu znacznie więcej.

Cztery lata czekali na przełamanie. Ostatni turniej 2022 roku okazał się ich wybawieniem