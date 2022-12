Mundialowe ostatki w FIFA 23. Ostatni moment na zgarnięcie kart

"Koniec mistrzostw, do widzenia". Cytując klasyka, można domknąć temat mistrzostw świata w Katarze. Był to gorący miesiąc i choć do wielu akcentów mundialu można mieć sporne odczucia, tak sportowych emocji zdecydowanie nie zabrakło. Za moment zabraknie jednak bonusowej zawartości w FIFA 23, bo choć sam mundialowy dodatek będzie aktywny do stycznia, tak nie zapowiada się, aby EA miało go jeszcze specjalnie rozbudowywać.

Ostatki z mundialowego dodatku w FIFA 23

Dodatek World Cup - co dało się przewidzieć - skupia się mocno na trybie Ultimate Team i dodawaniu do niego nowych, okazyjnych kart. W ostatnich dniach pojawiły się finalne SBC, a ostatnie wersje otrzymały stosowne ulepszenia na podstawie wyników finału i meczu o trzecie miejsce.

Zgodnie z przewidywaniami do kontrowersyjnego zestawienia drużyny turnieju dorzucono kilka dodatkowych kart oraz dedykowanych SBC. Do paczek w ramach "mini wydania" trafili Ritsu Doan, Casemiro oraz Sofyan Amrabat. Wyróżnienie Marokańczyka na pewno ucieszy społeczność graczy, gdyż domagali się go głośno pod wpisami EA Sports na portalach społecznościowych. Tuż po finale w grze pojawiło się również SBC o Angela Di Marię. Wymagania to:

skład o ocenie 83 + jedna karta in-form

skład o ocenie 84

skład o ocenie 85 (przynajmniej jeden zawodnik 87+ uwzględniony)

Finalne ulepszenia otrzymały karty Argentyńczyków z racji na wygraną w finale. Mowa o wersjach Drogi do Chwały Alejandro Gomeza i Cristiana Romero. Poza punktami oceny uzyskali również dodatkowe cechy, które usprawnią ich określone umiejętności na wirtualnej murawie. Trzecim z Argentyńczyków, który dostał bonusowe statystyki, jest Angel Correa w wersji Showdown.

Bardzo ciekawą okazała się też karta Mislava Oršicia. Chorwat otrzymał podwyżkę oceny o dwa oczka, dzięki wygranej Chorwacji w meczu o trzecie miejsce. Dedykowane SBC o zawodnika Dinama Zagrzeb kosztowało jedynie około 20 tysięcy monet, ale obecnie karta prezentuje się znakomicie i z pewnością jest warta dużo więcej.

Limitowane czasowo karty World Cup pozostaną w składach do 4 stycznia. Reszta kart będzie nadal dostępna, więc nie trzeba martwić się ich sprzedawaniem czy usilnym pozbywaniem się. W pierwszym miesiącu rok pokończą się również ostatnie SBC związane z mundialem.

