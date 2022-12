Czołowy esportowiec 2022 roku nic nie wygrał. Wielki paradoks

Benjamin "blameF" Bremer ma za sobą rok kapitalnej gry na esportowej scenie CS:GO. Duńczyk po prostu wymiatał. Nie zagrał żadnego słabego turnieju, a gorsze mecze można dosłownie wyliczyć na palcach jednej ręki. Największym paradoksem jest jednak to, że... Bremer nie podniósł w tym sezonie żadnego trofeum. Choć on grał wyśmienicie, to jego zespół wypadał wyjątkowo rozczarowująco. To historia podobna do tych o herosach z greckiej mitologii - wielki bohater nigdy nie kończy w nich dobrze.

Zasługiwał na więcej

Benjamin "blameF" Bremer dołączył do Astralis w listopadzie 2021 roku. Organizacja szykowała się do dużej przebudowy. Wstrząsnęło nią odejście Nicolaia "device'a" Reedtza w kwietniu do Ninjas in Pyjamas, przez co cały 2021 rok przypominał u nich plac budowy. Bremer miał być jednym z fundamentów nowego, odświeżonego Astralis. Co ciekawe w swej karierze nie miał dużo styczności z rodzimymi zespołami. Ponad dwa lata spędził w amerykańskim Complexity i dopiero transfer do Astralis był dla niego pierwszym podejściem na rodzimym, duńskim gruncie z nieco dalej wybiegającymi perspektywami.

Rozliczenie za miniony rok z pracy w Astralis nie miałoby sensu, choć sam "blameF" już grą w Complexity zafundował sobie 13. miejsce w dorocznym zestawieniu najlepszych graczy CS:GO. Na swoje konto w nowych barwach Bremer zaczął pracować od obecnego sezonu. I od początku pokazywał swoją jakość.

Duńskie "Gwiazdy" miały problem z pozycją snajpera. Ani Phillip "Lucky" Ewald, ani Asger "farlig" Jensen nie potrafili wejść w buty "device'a". Drużyna potrzebowała innego bohatera, którym stał się "blameF". W okresie, kiedy kryzys łapał jego wiecznego skrzydłowego Kristiana "k0nfiga" Wienecke, absolutnego dna sięgnął Andreas "Xyp9x" Højsleth, a Lukas "gla1ve" Rossander nie potrafił wdrażać swych genialnych strategii skutecznie, to właśnie Bremer był ostoją zespołu. Robił co mógł; dwoił się i troił. Jednakże w pojedynkę turniejów Astralis wygrać nie mógł, choć zdarzało się, że był temu bliski.

W 23 turniejach, w jakich zagrała ekipa w 2022 roku, "blameF" wychodził ze statystykami na plus 22 razy (tylko baraże do IEM Katowice skończył na minimalnym minusie). Rozegrał bezbłędny sezon od deski do deski. Ogromne wrażenie robią jego liczby indywidualne:

4065 eliminacji/3176 zgonów

K/D ratio: 1.28

Rating: 1.24

79 clutchy

Na Pinnacle Cup Championship 2022 zdobył medal MVP i to w nie byle jakim stylu. Doprowadził Astralis do finału, będąc jedynym graczem drużyny, który wyszedł ze statystykami na plus (+65). I tym razem jednak zespół trofeum nie uniósł, a nagroda indywidualna była dla Bremera jedynie drobnym pocieszeniem. Statystycznie "blameF" był piątym najlepszym graczem 2022 roku na scenie CS:GO. Hierarchia wygląda następująco:

Dmitrij "sh1ro" Sokołow ~ 1.28 rating Ismailcan "XANTARES" Dörtkardes ~ 1.27 rating Mathieu "ZywOo" Herbaut ~ 1.27 rating Oleksandr "s1mple" Kostyliew ~ 1.26 rating Benjamin "blameF" Bremer ~ 1.24 rating

"XANTARES" to inny "tragiczny" przypadek pojedynczego gracza, który, pomimo wylanych siódmych potów, nie zapamięta tego roku za dobrze. Mimo wszystko tureckie Eternal Fire mierzyło nieco niżej od Astralis i tu rozczarowanie nie jest aż tak szokujące.

Bremer cały czas był bardzo zawzięty. Parę miesięcy temu wrzucił na swój profil na Instagramie wpis, w którym wyznał, że przy przeprowadzce pierwszą rzeczą, jaką zrobił w nowym domu, to zasiadł do treningów, zanim zabrał się za rozpakowywanie. Każdy kolejny upadek go motywował, nawet jeśli problem nie leżał po jego stronie.

Astralis zawiodło

Nie ma co się oszukiwać - to nie był rok Astralis. Wydawało się, że zespół wreszcie zacznie sumienną pracę, a okres przejściowy ma za sobą. Tymczasem wszystko wydłużyło się jeszcze bardziej - przez kolejne 12 miesięcy oglądaliśmy skład, który nie wie dokąd zmierza, nie ma jasnej koncepcji, brakuje mu konkretnej struktury, a zmiany cały czas nad nim wiszą. Wymowna puenta to rozstanie z drugim kolejnym snajperem po odejściu "device'a, czyli "farligiem", skandal wokół bójki "k0nfiga" na Malcie i finalne usunięcie go z organizacji, trzy zmiany trenerów w trakcie sezonu i ostatecznie kończenie roku z nieopierzonym graczem akademii - Mikkel "MistrR" Thomsen ewidentnie nie był na taki awans gotowy.

Astralis nie dostało się na Majora w Rio. Astralis nie wygrało żadnego, nawet najmniejszego turnieju. Astralis wypadło z pierwszej dziesiątki rankingu i rok skończy na 16. miejscu. Wstyd, hańba, tragedia i katastrofa. Cały sezon poszedł do śmietnika.

Bremer wykonywał istnie syzyfową pracę. Nie pozostała ona niezauważona, ale jednocześnie nie przełożyła na nic konkretnego. To trochę tak jak z plebiscytem "Złotej Piłki" - nie liczą się tylko wyniki indywidualne, ale też drużynowe. I dlatego właśnie "blameF" nie może być zadowolony z tego sezonu.

Kolejny rok to dla Astralis ponowna próba wstania z kolan. Wrócił syn marnotrawny - "device" zagrał już z drużyną pierwsze mecze i spisuje się świetnie. Problem z rolą snajpera wydaje się rozwiązany. Reedtz z Bremerem tworzą kapitalny duet, aczkolwiek pewne rzeczy pozostały bez zmian. Astralis bowiem przegrało w ostatnim turnieju swojego sezonu, ulegając Copenhagen Flames w finale CCT Central Europe Series 4. Nie uda się skończyć roku choćby malutkim sukcesem.

Przed następnym sezonem można spodziewać się wymiany przynajmniej jednego zawodnika w składzie "Gwiazd". "MistR" zostanie odsunięty do akademii lub odejdzie z organizacji, bo nie jest gotowy na dorosły zespół. Na duńskiej scenie ciekawych opcji nie brakuje, ale Astralis w ostatnich miesiącach szczęścia w doborze zawodników nie miało.

Brak wygranej w CCT sprawił, że Astralis mocno straciło w światowym rankingu ESL i najpewniej nie pojawi się w Katowicach na rozpoczynającym esportowy 2023 rok IEM. Pora przestać patrzeć na markę z perspektywy paru lat wstecz, kiedy ta dominowała na scenie CS:GO. Duńczycy zaczynają nowy etap i powinni zapomnieć o przeszłości. Sięgnęli już dna i oby ten kubeł wody nieco ich ocucił, bo ostatnie miesiące były po prostu żałosne. Na takie rezultaty nie zasłużyli ani ich fani, ani biedny "blameF", którego 12-miesięczna praca poszła na marne.

