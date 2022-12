Cztery lata czekali na przełamanie. Ostatni turniej 2022 roku okazał się ich wybawieniem

Rok 2022 powoli staje się historią. Ostatnie drużyny CS:GO rozgrywają kończące rok turnieje i niebawem wszyscy udadzą się na zasłużoną przerwę. Może to już zrobić czołówka światowego rankingu, gdyż BLAST Premier World Final 2022 był ostatnim punktem w jej rozgrywkowym kalendarzu.

G2 Esports wygrywa BLAST Premier World 2022

Na sam koniec sezonu do Abu Zabi zjechało się osiem składów, które rywalizowały ze sobą na światowych finałach BLAST. Załapali się na nie zwycięzcy edycji wiosennej i jesiennej - NAVI oraz Heroic - a także drużyny uplasowane najwyżej w rankingu organizacji i mistrz IEM Rio 2022, czyli Outsiders.

Heroic i Outsiders odpadli zaskakująco szybko, bo już przy pierwszych seriach spotkań. Na starcie play-offów decydujące porażki zanotowały Vitality z Natus Vincere. Tam lepsze okazały się G2 Esports oraz Team Liquid. Jak się okazało, to ta dwójka stworzyła parę finałową, gdyż w półfinałach drużyny odpowiednio pokonały FaZe Clan i OG. O główne trofeum zawalczyły więc zespoły, dla których był to bardzo trudny sezon bez zdobytych tytułów. BLAST okazał się ostatnią szansą na przełamanie.

Mecze obydwu stron w drodze do finału były bardzo ciekawe i angażujące, lecz samo ich bezpośrednie starcie takim się nie okazało. G2 z bardzo dużym spokojem i luzem uporało się z Liquid, który na przestrzeni całej serii zdobył tylko 19 rund. Różnica poziomów była nazbyt widoczna. Amerykańska ekipa nie wytrzymała presji finału.

Dla G2 to bardzo ważne przełamanie. Organizacja w CS:GO ostatni duży turniej wygrała w... sierpniu 2017 roku. Od tamtego czasu "Samurajowie" dochodzili do finałów różnych rozgrywek czterokrotnie. Wszystkie przegrali. Ten sezon również był dla drużyny bardzo trudny, a sukces to dobry symptom przed kolejnym rokiem.

Na ich konto wpadło 500 tysięcy dolarów. MVP turnieju został wybrany zawodnik drużyny, Ilja "m0NESY" Osipow. To pierwszy taki medal w karierze 17-letniego Rosjanina. Przez cały sezon miał swoje wzloty i upadki, ale w Abu Zabi grał jak z nut, notując rating 1.24 na przestrzeni 12 map.

Przerwa międzyroczna dla najlepszych zespołów CS:GO potrwa około dwóch miesięcy. Można się jednak spodziewać, że terminarz dla niektórych rozpocznie się już w styczniu. Więcej szczegółów przyjdzie z czasem.

G2 Esports 2:0 Team Liquid

Inferno 16:7

Mirage 16:12

