Drużyna mistrzostw świata wybrana w FIFA 23. Kontrowersji nie zabrakło

Do rozegrania został jeszcze najważniejszy mecz mistrzostw świata oraz spotkanie o trzecie miejsce, ale w FIFA 23 już wybrano najlepszych piłkarzy turnieju. Karty pojawiły się w grze piątkowego wieczoru z pozycjami przypisanymi na podstawie spotkań mundialu. Jak to klasycznie bywa przy takich wyborach, nie obyło się bez kontrowersji.

Drużyna mundialu w FIFA 23

Do zestawienia trafiło czternastu piłkarzy. Najwyżej ocenione karty - co logiczne - otrzymali Lionel Messi oraz Kylian Mbappe. Obydwu dostało aż 94 punkty oceny, ale są ustawieni na innych pozycjach niż ich domyślne wersje. Panowie mają okazję udowodnić, kto jest lepszy w bezpośrednim, finałowym starciu Argentyny z Francją.

Do grupy załapali się też inni znakomici piłkarze turnieju pokroju znanego jako "Bono" Yassine'a Bonou, Cody'ego Gakpo czy Theo Hernandeza. Jednakże niektóre wybory EA wzbudziły oburzenie graczy. A w zasadzie bardziej zirytowało ich pominięcie kilku nazwisk. Na czele tej listy plasuje się Antoine Griezmann, który na mundialu odpalił formę znaną ze swoich najlepszych lat. Wkład w ofensywną grę Francji piłkarza Atletico jest niepodważalny i nie potrzeba tu gradu goli, by to dostrzec.

Specjalnych wersji nie dostali też chociażby Luka Modrić, Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat czy Bukayo Saka. Zwłaszcza dobór w kontekście Anglii wydaje się dość sporny, gdyż karty otrzymali Harry Kane z Philem Fodenem, z czym wielu graczy się nie zgadza.

Możliwe że do FIFA 23 trafią jeszcze pojedyncze SBC lub zadania za karty drużyny mundialu, ale to nie wypełni listy nazwisk, które zostały przez EA pominięte. Nie zapowiada się tym razem na żadną drugą partię mundialowych kart, co też jest dość logiczne - w końcu, ile drużyn mistrzostw można wybierać? Mimo wszystko reakcja graczy to żadne zaskoczenie. Część wyborów EA jest rzeczywiście logiczna, ale co poniektóre to spora przesada.

Drużynę mistrzostw świata w FIFA 23 tworza:

Lionel Messi

Kylian Mbappe

Harry Kane

Phil Foden

Theo Hernandez

Cody Gakpo

Diogo Dalot

Ivan Perišić

Denzel Dumfries

Alexis Mac Allister

Joško Gvardiol

Gavi

Yassine Bounou

Raphael Guerreiro

