Pierwsze wnioski po istotnych zmianach w CS:GO. Jak reagują na nie profesjonalni gracze?

Wejście Anubisa za Dusta2 to niejedyna nowość w CS:GO. Valve postanowiło ponownie zabrać się za temat balansu między M4A4, a M4A1-s. Przez długie miesiące to tą drugą gracze wybierali najczęściej. Wstępne wnioski wskazują jednak, że najnowsze poprawki to zmieniają.

Dylemat graczy CS:GO

Przez lata balans między karabinami M4 w CS:GO stale się zmieniał. Wstępnie to wersja z tłumikiem wkradła się w łaski graczy, zupełnie dominując w kwestii wyboru. Valve starało się to skorygować i w efekcie to M4A4 stało się wyraźnie mocniejsze, czym wyparło konkurenta. Widząc to, twórcy ponownie zdecydowali się na poprawki i efekt był bardzo podobny - to M4A1-s przesadnie zyskało kosztem M4A4.

Wydaje się jednak, że wreszcie Valve znalazło złoty środek tego dylematu. Najnowsza aktualizacja osłabiła M4A1-s, zmniejszając skuteczność broni na dłuższym dystansie. Wciąż ma też ona znacznie mniejszy magazynek od wersji A4, ale za to klasycznym pozostał znikomy rozrzut, który akurat przy konkurencyjnej opcji często bywa problemem.

Pierwsze obserwacje pokazują tendencje do powrotu M4A4 do użytku, ale nie zdominowała ona wersji A1-s. Jak zawsze przy takich korektach warto zerkać na reakcję profesjonalnych zawodników. Trwa obecnie BLAST Premier World Final 2022 w Abu Zabi. Turniej obowiązuje już według nowych norm. 14,2% eliminacji zdobyto na razie z M4A4. M4A1-s ma co prawda niższy wskaźnik na poziomie 8,6%, ale ewidentnie obydwa karabiny są w użytku, a to dobry znak.

Swoją opinią z portalem HLTV podzielił się gracz FaZe Clanu, Håvard "rain" Nygaard. Zdaniem Norwega dobór M4 stał się znacznie ciekawszy, a wszystko może być zależne od rozgrywanej mapy. Według niego duży wpływ daje też sam tłumik, którego właściwości gracze często nie doceniają. Tymczasem pozwala on na dość dyskretne ostrzeliwanie rywala - zwłaszcza w obliczu granatów dymnych - bez zdradzania dokładnej pozycji. Nygaard przypisał poszczególnym mapom określone wersje, które jego zdaniem są bardziej skuteczne:

Anubis ~ M4A4

Ancient ~ M4A4

Mirage ~ M4A4

Inferno ~ M4A1-s

Nuke ~ M4A1-s

We wszystkim rolę też gra oczywiście pozycja, na której dany zawodnik jest regularnie rozstawiany. To też powinno wpływać na wybór wersji karabinu na określonej mapie.

