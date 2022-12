Szkolą esportowe talenty na potęgę. Ukraińska organizacja szlifuje kolejny diament

Andrij "npl" Kucharskij to nowa twarz na światowej scenie esportowej CS:GO. Młodzik dostał szansę zagrania z głównym składem Natus Vincere na BLAST Premier World 2022 w Abu Zabi. NAVI znowu pokazuje, że nie boi się stawiać na młodych. Kolejny talent rośnie na ich podwórku.

REKLAMA

Zobacz wideo Zarządzanie e-sportem. Dzień z życia studenta

17-latek uzupełni skład NAVI?

Natus Vincere od kilku lat inwestuje w młodych, perspektywicznych graczy CS:GO. Podopieczni ich akademii mają świetne warunki do rozwoju. Pracują z profesjonalnym sztabem, otrzymują najlepszy sprzęt i stale mają okazję obserwować, jak grają profesjonaliści z dorosłego składu organizacji. Wojna nieco sparaliżowała rozwój struktur szkoleniowych NAVI, lecz te wciąż się trzymają. Liczbę akademii zredukowano do jednej, lecz owoce jej pracy powoli dojrzewają.

Najdorodniejszym z nich wydaje się być Andrij "npl" Kucharskij. Zawodnik NAVI Junior spędził cały rok w młodszej drużynie organizacji. Ta zmieniała różnych zawodników, ale Kucharskij niezmiennie się w niej utrzymywał. Zagrał z nią w czterech sezonach WePlay Academy League - najlepszym rezultatem młodzieżówki było trzecie miejsce, zajęte przy okazji ostatniego, szóstego sezonu rozgrywek.

Francuzi albo Argentyńczycy. Karty jednej ze stron dostaną ulepszenia w FIFA 23. Zdecyduje finał

Początki nie zwiastowały, że "npl" wybije się na tle kolegów. Z czasem jednak Ukrainiec zaczął odpłacać się za okazane zaufanie. Znaczny progres był zauważalny po kilku miesiącach, a w ostatnim czasie to właśnie Kucharskij stał się wiodącym graczem NAVI Junior. Z formą trafił na bardzo dobry moment. Obecnie główny skład Natus Vincere szuka piątego zawodnika na stałe. Prospekt z akademii dostał szansę wykazania się - pojechał z zespołem na BLAST Premier World Final 2022, będący ostatnim dużym turniejem dla czołówki sceny CS:GO.

W Abu Zabi Ukrainiec jest zmiennikiem. Wchodzi do gry w zależności od mapy. Na razie pojawiał się głównie na Inferno, chociaż NAVI sięgnęło też po niego przy okazji Mirage'a przeciwko Team Liquid. Statystykami "npl" nie powala, ale wszyscy słusznie sugerują, aby nie przywiązywać do tego aż tak dużej wagi. To dla niego bezcenne przetarcie i doświadczenie - praktycznie z marszu wchodzi do czołowej ekipy, musząc się dostosować do jej wymogów oraz potrzeb.

Kucharskij wymienia się miejscami z Wiktorem "sdy" Ordzuhewem, który od maja pełni w zespole funkcję zastępczą. Pozycja Ordzuhewa nie jest pewna - wydaje się, że nie podpisze stałego kontraktu z organizacją, a to pozostawi lukę na piątego zawodnika. Być może zapełni ją właśnie "npl".

Nitrozyniak porównany do Donalda Tuska. Zaskakujące słowa w Sejmie

Natus Vincere kuźnią esportowych talentów

Wokół uzupełnienia składu NAVI krąży obecnie sporo plotek. Jedna z nich tyczy się potencjalnego sprowadzenia Abaya "HObbita" Gasenowa z Cloud9. Mimo wszystko marka wcale nie musi sięgać po sprawdzonego i doświadczonego kandydata. Na początku 2021 roku Natus Vincere zaskoczyło, awansując do drużyny wychowanka Walerija "b1ta" Wakhowskiego. Sceptyczne komentarze prędko ucichły, gdy Ukrainiec błyskawicznie zaadaptował się do nowych standardów. To z nim NAVI zostało najlepszą drużyną roku, wygrywając w poprzednim sezonie między innymi Majora w Sztokholmie, IEM Kolonię oraz trzy turnieje od BLAST.

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

Obok "b1ta" najbardziej znanym wychowankiem NAVI jest Ilja "m0NESY" Osipow. Na początku roku G2 Esports zapłaciło za niego 600 tysięcy dolarów - zawrotna kwota jak na standardy esportowe i wiek Rosjanina, który miał wtedy ledwie 16 lat.

Natus Vincere ma rękę do młodych graczy CS:GO. W ich szeregach "npl" może dostać prawdziwe papiery na granie. A przecież poza nim są i inni podopieczni NAVI Junior, którzy stale czynią postępy i również marzą o karierze na najwyższym szczeblu. Przez strukturę ukraińskiej marki przewinęło się już ponad dwudziestu różnych chłopaków. Żadna inna esportowa organizacja nie może się czymś takim pochwalić. Oczywiście nie wszyscy adepci dojdą na szczyt, ale jeśli im się to uda, to będzie w tym duża zasługa właśnie Natus Vincere.

Liderzy światowego rankingu odpadli z BLAST Premier World. Przedwczesny koniec sezonu