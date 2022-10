Było ich trzech, został tylko jeden. Polski esportowiec z szansą na złoto MŚ

Pozostał tylko jeden Polak, który pośród trzech biało-czerwonych biorących udział w mistrzostwach świata w League of Legends kontynuuje walkę o złoto. To Adrian "Trymbi" Trybus na co dzień reprezentujący skład Rogue.

Colin Young-Wolff / Riot Games