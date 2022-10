Esportowy weteran ponownie zaskakuje. Pobił kilkuletni rekord

Faker to jeden z najpopularniejszych esportowców na świecie, którego pseudonim kojarzy wiele osób na co dzień niezwiązanych z grami komputerowymi. Nie ma w tym jednak przypadku. Jego osiągnięcia pozwoliły mu na zdobycie międzynarodowej sławy. Pomimo ogromu sukcesów nie osiada jednak na laurach, co udowodnił minionej nocy, pobijając kolejny rekord.

REKLAMA

Zobacz wideo "Furman" z Lecha Poznań triumfatorem Ekstraklasa Games

Pobił wieloletni rekord

Minionej nocy, z czwartku, 13 października, na piątek, 14 października, Lee "Faker" Sang-hyeok pobił kolejny indywidualny rekord w League of Legends. W wygranym meczu przeciwko europejskiemu Fnatic przebił barierę 350 eliminacji, jednocześnie zostając graczem z największą ilością pokonanych wrogów podczas turnieju rangi mistrzostw świata.

Wcześniej rekord należał do chińskiej legendy LoL-a, Jiana "Uzi’ego" Zi-Hao. Chińczyk pozostaje już nieaktywny na profesjonalnej scenie, co nie przeszkadzało mu w utrzymaniu swojego osiągnięcia przez aż cztery lata. Jego przygodę z League of Legends zakończyły powody zdrowotne, zaś próba powrotu ostatecznie okazała się nieudana.

FIFA 23 pobiła rekord. Takiego zainteresowania jeszcze nie było

Faker zagra o kolejne mistrzostwo

Choć osiągnięcia indywidualne zdecydowanie cieszą, to nie są one w League of Legends najważniejsze. Marzeniem każdego profesjonalnego gracza jest zdobycie tytułu mistrza świata. To udało się Fakerowi trzykrotnie, po raz pierwszy robiąc to jeszcze w 2013 roku i rozpoczynając wieloletnią dominację Korei Południowej.

Podczas tegorocznej odsłony turnieju Faker ma okazję zrobić to ponownie. Za sprawą zajęcia 1. miejsca w grupie A awansował do play-offów, gdzie oprócz niego dotychczas zameldowało się tylko chińskie EDward Gaming, będące jednocześnie aktualnymi mistrzami świata.

Europa nie dała rady Azjatom. Fnatic wyeliminowane z Worldsów