ESL Mistrzostwa Polski. Strata do lidera Grupy B zmniejszona. PALOMA ma godnego konkurenta

Faza grupowa jesiennych ESL Mistrzostw Polski jest już w bardzo zaawansowanym etapie. Każda kolejna pomyłka może się wiązać z utratą nadziei o awansie do play-offów.

ESL Mistrzostwa Polski. 7. kolejka; Grupa B

Illuminar Gaming 14:16 MAD DOG'S PACT (Nuke)

Ostatnie tygodnie nie mogą zbytnio satysfakcjonować Illuminar Gaming. Po powrocie z wakacyjnej przerwy nie idzie im ani na międzynarodowym, ani na krajowym froncie. Sytuacja w ESL Mistrzostwach Polski również jest ciężka - IHG ma jedynie dwa oczka po czterech rozegranych meczach. Temu też wypadało wreszcie nieco się rozbudzić, choć na to nie chciał pozwolić PACT, który również miał swoje plany.

Pierwsza połowa została praktycznie podzielona na serie. Pierwszą rozpoczął PACT. Grający w defensywie zespół wszedł w mapę bardzo stanowczo, szybko pacyfikując wszelkie próby rywala. Illuminar miało duże kłopoty z ustabilizowaniem ekonomii, przez co pierwsze punkty wpadały na konto MAD DOG'S PACT wyjątkowo łatwo. Licznik zaciął się dopiero na numerze dziewięć. Wtedy Illuminar zdołało się nieco odbić. Więcej indywidualnych i agresywnych podejść przełamywało defensywę. Z czasem kłopoty finansowe uderzyły i w PACT, dzięki czemu wynik do przerwy zrobił się całkiem wyrównany.

Po przerwie to Illuminar wpierw odnalazło się lepiej. Bardzo łatwo na ich konto wpadła pistoletówka, a także kilka kolejnych punktów. Wydawało się, że PACT traci kontrolę nad przebiegiem meczu. Starcie przerodziło się w bardzo równą wymianę, a wszystko szło dosłownie punkt za punkt. Zaczęło być chaotycznie. PACT do magicznej piętnastki doprowadziła kapitalna współpraca Łukasza "azizza" Kałkowskiego z Maciejem "b1elanym" Bilińskim. Illuminar od porażki uchronił rozpaczliwy force. Ale wszystko okazało się tylko odwlekaniem nieuniknionego - po pełnych trzydziestu rundach PACT w brawurowym stylu rozbił zasadzkę IHG na bombsicie A, a "azizz" jako ostatni ocalały wyciągnął drużynę do wygranej.

ThunderFlash 19:22 MAD DOG'S PACT (Nuke)

MAD DOG'S PACT odhaczył jeden cel z czwartkowego wieczoru. Potrzebny był jednak jeszcze jeden krok, aby zbliżyć się do PALOMY na minimalny dystans. Po wygranej PACT-u nad Illuminar, ten zrównał się z ThunderFlash punktowo. Ta kwestia miała zostać rozwiązana bezpośrednim starciem obydwu drużyn na sam koniec 7. kolejki.

Pistoletówka dla ThunderFlash, force dla MAD DOG'S PACT. Od początku zapowiadało się na wyrównany mecz i pierwsza połowa dobitnie to pokazała. Żaden zespół nie potrafił wyjść na przewagę przekraczającą dwa punkty. Raz to jedni wiedli prym, po czym do słowa dochodzili drudzy. Składy grały względnie równo i popisywało się kilku różnych zawodników.

Druga runda pistoletowa również wpadła na konto ThunderFlash. Ponownie jednak zabrakło konsekwencji, gdyż "Pioruny" znów nie umiały wykorzystać przewagi, którą dało im dobre wejście w połowę. PACT cierpliwie czekał na konkretniejsze zakupy i dzięki nim prędko przełamał rywala. Ucieczka nie trwała za długo, bo gdy ThunderFlash ustabilizowało finanse, ponownie mecz mocno się wyrównał. Akcja toczyła się głównie pod bombsitem B, a PACT kombinował na różne sposoby. Luki w defensywie pojawiały się wyjątkowo rzadko, ale terrorystom nie potrzeba było wielu punktów, żeby domknąć mapę. Znaczenie zaczęły odgrywać najmniejsze detale. Przy takiej intensywności nie mogło się skończyć inaczej - potrzebna była dogrywka.

I to na dodatek nie jedna. Wydawało się, że PACT wreszcie zamknie mecz, ale ThunderFlash odratowało się z sytuacji 3v5 w kluczowej rundzie, doprowadzając do drugiej dogrywki. Ta okazała się już jednak formalnością. PACT zagrał bezbłędnie w obronie, a na rzęsach stawał Adrian "SAYN" Łączyński. Niewątpliwie to mu należy się miano MVP całego meczu. Po zamianie stron TF stać było tylko na jeden punkt, po czym PACT - wreszcie - postawił kropkę nad "i". Z racji wygranej po dogrywce zespół nie otrzyma jednak trzech, a dwa punkty, z kolei ThunderFlash na otarcie łez dołoży sobie do dorobku jedno oczko.

ESL Mistrzostwa Polski. Tabela Grupy B

PALOMA ~ 16 pkt. MAD DOG'S PACT ~ 14 pkt. ThunderFlash ~ 13 pkt. UNGENTIUM ~ 3 pkt. PGE Turów Zgorzelec Esport ~ 3 pkt. Illuminar Gaming ~ 2 pkt.

