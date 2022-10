ESL Mistrzostwa Polski. Ważny mecz tuż za plecami lidera w Grupie B na zamknięcie 7. kolejki

Dość nietypowo tym razem w Grupie B odbędą się tylko dwa mecze. Braki w terminarzu nieco nadrobi MAD DOG'S PACT, które zagra w obydwu z nich. Zespół liczy na komplet punktów, gdyż ten miałby niebagatelne znaczenie w gonitwie za przewodzącą stawce PALOMĄ. Podobny plan ma jednak ThunderFlash, które obecnie znajduje się na pozycji wicelidera.

ESL Mistrzostwa Polski. 7.kolejka; Grupa B

W czwartkowy wieczór MAD DOG'S PACT będzie miał pełne ręce roboty. Ekipa Daniela "lunAtica" Cieślaka zagra dwa mecze, jeden po drugim. Do zgarnięcia będzie więc aż sześć punktów, co pozwoliłoby na zbliżenie się do PALOMY na zaledwie jedno oczko. Zadanie wcale nie będzie jednak takie proste, bo PACT napotyka silnych rywali.

Najpierw podejmie ich Illuminar Gaming. Drużyna dopiero co wróciła z nieudanego turnieju RMR, na którym walczyła o miejsce na IEM Rio 2022. Nie udało się - z bilansem 1-3 IHG spakowało bagaże i wróciło do Polski. Wygrana w ESL Mistrzostwach Polski byłaby dla nich drobnym osłodzeniem goryczy porażki. Punkty są im potrzebne, zwłaszcza że Illuminar wciąż jest na dnie tabeli Grupy B, mając jedynie 2 punkty.

Następnie naprzeciw PACT-u wyjdzie ThunderFlash, a więc zespół wicelidera całej grupy. TF gra bardzo równo od samego początku sezonu, czego owocem jest tak wysoka pozycja w stawce. PACT spróbuje zepchnąć konkurenta na najniższe pudło podium, ale z "Piorunami" nigdy nic nie wiadomo. Tym bardziej, że pod koniec września PACT przegrał z nimi 0:2 w ramach PGE Dywizji Mistrzowskiej.

Pełna rozpiska spotkań 7. kolejki ESL Mistrzostw Polski w Grupie B:

20:15| Illuminar Gaming - MAD DOG'S PACT

21:30| ThunderFlash - MAD DOG'S PACT

Transmisja z 25. sezonu ESL Mistrzostw Polski jest dostępna w serwisie Twitch. Więcej szczegółów na oficjalnej stronie rozgrywek.

