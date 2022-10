Koronawirus krzyżuje plany esportowców. Nie zagrają na scenie

Koronawirus ponownie daje się we znaki organizatorom rozgrywek esportowych. Tym razem padło na Riot Games odpowiadające za realizację tegorocznych mistrzostw świata w League of Legends. Jak się okazuje, po kilkudniowej przerwie od rozgrywek, zawodnicy z różnych drużyn otrzymali pozytywny wynik testu na COVID-19.

Fnatic może mieć nieco łatwiej

Już dzisiejszego wieczoru rozpoczną się zmagania rewanżowe w ramach grupy A tegorocznych mistrzostw świata w League of Legends. Walkę o awans do play-offów kontynuują formacje EDward Gaming, T1, Cloud9 oraz Fnatic. Europejska formacja aktualnie znajduje się ex aequo na 1. miejscu w grupie, dzieląc je z reprezentantami Chin oraz Korei Południowej.

Jak się okazuje, zawodnik środkowej alei EDward Gaming, Scout, podczas obowiązkowego testu na koronawirusa otrzymał pozytywny wynik. To przekreśla jego możliwości występu na scenie podczas nadchodzących spotkań. Gracz czuje się dobrze i przebywa w odizolowaniu. Weźmie udział w treningach i oficjalnych meczach w formie zdalnej.

To nie jedyny przypadek

Jak się okazuje, EDward Gaming nie jest jedyną poszkodowaną drużyną. Z podobną sytuacją boryka się także DWG KIA. Tym razem nie chodzi o midlanera, lecz junglera - Canyona. Sytuacja jest analogiczna, jak w przypadku Scouta. Zawodnik rozegra swoje mecze online, przebywając w odosobnieniu.

Sytuacji EDG i DWG KIA, przynajmniej pod względem ilości pozytywnych wyników, mogą pozazdrościć przedstawiciele Gen.G. W przypadku mistrzów LCK, ligi koreańskiej, koronawirus dosięgnął midlanera - Chovy’ego - a także trenera Museonga oraz głównego trenera Score’a. Gen.G swoje spotkania rewanżowe rozegra jako ostatnie, w niedzielę 16 października. Możliwym jest, że do tego czasu będą zdolni zagrać mecz w pożądanych warunkach - na scenie.

