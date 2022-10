Najlepsi obrońcy w FIFA 23. Dopasujesz ich do każdej ligi

Gracze FIFA 23 bardzo szybko znaleźli swoich ulubieńców wśród dostępnych w grze piłkarzy. Drogie nie zawsze znaczy dobre, a część zawodników przewija się praktycznie w co drugim składzie. Najpierw w tym temacie warto przyjrzeć się opcjom do obstawienia swojej defensywy.

Środkowi obrońcy

Standardy w FIFA 23 się nie zmieniły. Dobry środkowy obrońca to szybki środkowy obrońca. Docenia się również sylwetkę piłkarza, którego trudno jest przepchnąć. Wzrost też ma znaczenie, chociaż w tym przypadku pojawiają się wyjątki.

Wciąż - podobnie jak w FIFA 22 - piekielnie mocny jest duet Presnela Kimpembe z Marquinhosem. Mocną reprezentację na pozycji stoperów wystawia La Liga - Jules Kounde, Antonio Rudiger i Eder Militao mają znakomite statystyki jak na tak początkujący etap gry. Za grosze można kupić Ronalda Araujo, a Urugwajczyk jest akurat stoperem bardzo wszechstronnym i wielozadaniowym.

Z Premier League wybijają się przede wszystkim Virgil van Dijk i Raphael Varane. Mniej wybredni gracze sięgną po Rubena Diasa. Portugalczykowi brakuje trochę tempa, ale z odpowiednim stylem gry i podkręconym zgraniem wcale nie wypadnie źle na wirtualnej murawie.

Nieco skromniej jest w Bundeslidze i Serie A. Liga niemiecka to przede wszystkim Dayot Upamecano. Pomimo 81 punktów oceny Francuz trzyma cenę powyżej 10 tysięcy monet, co znacznie przewyższa standardy kart z taką średnią statystyk. Od biedy można eksperymentować z Lukasem Klostermannem, choć ten ma do zaoferowania głównie wysokie tempo.

Liga włoska wystawiła w tym roku przepotężnego Fikayo Tomoriego. Anglik jest niezwykle szybki (86 oczek tempa), a do tego wyjątkowo mocny w starciach fizycznych. Na dostawkę do stopera AC Milanu jako tako sprawdzi się Bremer z Juventusu czy Kim Min-Jae z Napoli. Ta dwójka nie zagwarantuje jednak niczego wyjątkowego, dlatego pod Tomoriego lepiej szukać kogoś wśród Anglików.

Boczni obrońcy

Na bokach poziomy wciąż trzymają poziom piłkarze, którzy brylowali już w FIFA 22. Kryteria to znaleźć zawodnika przede wszystkim z parametrami do pracy w obronie. Mimo wszystko bocznego defensora czasem też dobrze jest podłączyć do ataku, więc tempo i w tym przypadku odgrywa znaczącą rolę.

Kyle Walker wraca na tron w Premier League. Karta Anglika wygląda jak za jego najlepszych lata. Istna ściana nie do przejścia na prawej stronie obrony. Zostaje rzucić Joao Cancelo na przeciwległą flankę i problem zgrania jest już załatwiony. Z obydwu trzeba jednak zapłacić około 200 tysięcy monet, więc nie jest to tania przyjemność.

Ligue 1 również wystawia mocny duet z jednego klubu. Mowa tu o Achrafie Hakimim i Nuno Mendesie. Rozstawienie na pozycji stoperów wspomnianych Kimpembe i Marquinhosa sprawi, że defensywą będzie rządził kwartet z PSG, ale za to jaki mocny. W La Lidze z kolei tym razem nie jest tak na bogato jak w przypadku stoperów. Wysoki poziom gwarantuje w zasadzie tylko Ferland Mendy. Tańszą alternatywą na lewą obronę będzie Jordi Alba, ale Hiszpan niedługo zupełnie nie odnajdzie się w grze, kiedy pojawią się coraz mocniejsze karty.

Z Bundesligi najlepiej wyglądają Alphonso Davies z Jeremiem Frimpongiem. Poza nimi większego pola wyboru po prostu nie ma, za to przynajmniej kombinacja wyjdzie tanio. Jeszcze skromniej jest w Serie A, gdzie bardzo trudno o klasowego prawego obrońcę. Na lewej stroni opcja bardzo prosta - Theo Hernandez, którego poziom gracze doskonale pamiętają z FIFA 22.

