Kolejne błędy na mistrzostwach świata. Jeden z nich mógł kosztować G2 Esports wygraną

Mistrzostwa świata w League of Legends znajdują się aktualnie na etapie rozgrywek grupowych głównej fazy turnieju. Przed kilkoma dniami organizatorzy zdecydowali się na czasowe wyłączenie Orianny. Jak się okazuje, postaci, które trapią pewne błędy jest nieco więcej. Te mogły wpłynąć na przebieg niektórych ważnych spotkań.

REKLAMA

Zobacz wideo "Furman" z Lecha Poznań triumfatorem Ekstraklasa Games

Gnar oraz Darius zostaną zablokowani?

Tegoroczne mistrzostwa świata w League of Legends wkroczyły w fazę głównego etapu grupowego. Najlepsze drużyny z całego globu wraz z ekipami, którym udało się przejść przez play-iny, rywalizują o awans do play-offów, aby dalej walczyć o tytuł najsilniejszego zespołu League of Legends.

Jak się jednak okazuje, podczas rozgrywek nie obyło się bez dotkliwych błędów. Pierwszy z nich dotyczył postaci Orianny i doprowadził do czasowego wyłączenia postaci. Jak się jednak okazuje, twórcy gry szybko nanieśli wymagane poprawki ponownie wprowadzająć bohaterkę do gry. Dwa pozostałe zaś dotyczyły postaci Gnara oraz Dariusa i na chwilę obecną nie doczekały się reakcji ze strony Riot Games.

Błąd w postaci Gnara dotyczy jego umiejętności ukrywającej się domyślnie pod przyciskiem "Q". To rzut bumerangiem, który zgodnie z założeniem po wyrzuceniu powinien wrócić w kierunku swojego właściciela. W meczu pomiędzy Top Esports a DRX stało się jednak inaczej - bumerang poleciał w zupełnie innym kierunku, po drodze uderzając przeciwnego toplanera. Ten otrzymał kolejne obrażenia i wkrótce został wyeliminowany. Niewykluczone jest, że dodatkowe punkty zdrowia pozwoliłyby mu przeżyć.

Inny bug wydarzył się podczas spotkania pomiędzy G2 Esports a JD Gaming i dotyczył postaci Dariusa, którą operował BrokenBlade. Mecz był niezwykle ważny dla ekipy Jankosa w kontekście walki o ewentualny awans. W decydującej wymianie drużynowej wykorzystał on swoją umiejętność ostateczną, aby zadać końcowe obrażenia wrogiemu zawodnikowi z środkowej alei. Nim topór Dariusa dosięgnął celu, Yagao poległ w wyniku ataków pozostałych członków G2 Esports.

To w tym momencie doszło do krytycznego błędu. Umiejętność powinna zostać odświeżona, a co za tym idzie, BrokenBlade powinien móc wykorzystać ją jeszcze raz. Zamiast tego pojawił się na niej czas odnowienia, co pozbawiło Dariusa jednego ze swoich najpotężniejszych narzędzi. Niewykluczone, że gdyby dysponował nim w dalszym czasie trwania walki, jej bilans mógłby być zupełnie inny. Zamiast tego przedstawiciele JD Gaming dokonali pogromu Europejczyków, zamykając spotkanie.

De Gea inwestuje w esport. Namówił też do tego kolegów z boiska

Powrót po przerwie

Aktualnie w tegorocznych Worldsach trwa kilkudniowa przerwa, która oddziela pierwszą turę spotkań grupowych od drugiej. Mecze powrócą już w nocy z czwartku na piątek wraz z rewanżowymi pojedynkami grupy A. Jej uczestnikami są EDward Gaming, Fnatic, T1 oraz Cloud9. Rywalizacja o awans najpewniej będzie się toczyć pomiędzy trzema pierwszymi ekipami, które w tym momencie identycznym wynikiem dwóch wygranych oraz jednej porażki.

Transmisję ze spotkań w języku polskim realizuje ekipa Polsat Games.

Ponad 13 milionów dolarów w puli nagród. Na turnieju zagra polski esportowiec