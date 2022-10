Lider sceny esportowej i spadek z ligi. Mają z czego się podnosić

Aktualnie na polskiej scenie League of Legends możemy narzekać na stagnację. Wysokie oczekiwania publiki nie wzięły się jednak znikąd, lecz z emocjonującej i pełnej wrażeń rywalizacji, która toczyła się na lokalnym podwórku jeszcze przed kilkoma laty. Wśród drużyn walczących o najwyższe lokaty wiele uwagi przyciągała inicjatywa devils.one.

Organizacja z innowacyjnym podejściem

Devils.one pojawiło się na polskiej scenie League of Legends w lutym 2019 roku. Choć to data powstania organizacji, zespół nie zaczynał wtedy zupełnie od nowa. Formacja z miejsca została zasilona przez piątkę zawodników, którzy od wówczas od kilku tygodni grali pod szyldem Esports Performance Center.

DV1, bo takim skrótem najczęściej określa się organizację, rozpoczęło z wysokiego "C", przeskakując pomniejsze rozgrywki i z miejsca licząc na zajmowanie jak najwyższych lokat. Wyjściowa piątka League of Legends składała się z zawodników, którzy aktualnie świadczą o sile wielu zagranicznych i rodzimych, lecz czołowych formacji: Tobiasza "Agresivoo" Ciby, Jakuba "Cinkrofa" Rokickiego, Mateusza "Matislawa" Zagórskiego, Damiana "Luckera" Konefała oraz Roberta "Erdote" Nowaka.

Wokół zawodników roztaczana była profesjonalna opieka na najwyższym poziomie. Imponujące było samo zaplecze szkoleniowe. Głównym trenerem był Adrian "Hatchy" Widera, któremu asystował Adrian "Zetural" Dziadkowiec. Głównym analitykiem zespołu został natomiast Kamil "Hajima" Żmudzki. Troska o komfort zawodników wykraczała jednak poza samych trenerów. Drużyna pozostawała pod opieką lekarzy, trenerów personalnych, i co było obiektem wielu żartów, korzystała z usług profesjonalnego kucharza.

Można śmiało powiedzieć, że devils.one, jeśli nie wyprzedzało, to przynajmniej sprawnie dotrzymywało tempa standardom czołowych drużyn z całego świata. Graczom pozostało wyłącznie skupić się na grze, a w czasach pierwszych sezonów Ultraligi, rozkład poziomu rywalizacji pozostawał znacznie inny, niż znamy go obecnie. Wówczas na scenie można było wskazać przynajmniej kilka zespołów, które realnie walczyły o zajęcie 1. miejsca.

Koszty były ogromne, a pomysł na zarobek wyprzedził swoje czasy

devils.one weszło w League of Legends z ogromną inwestycją. Nie pozostawiało to żadnych złudzeń, że koszt utrzymania drużyny musi być wysoki, a same wypłaty zawodników nie stanowiły jego większości. Usługi wielu osób otaczających drużynę, a także regularne zakwaterowanie w Esports Performance Center, jednym z najlepszych centrów treningowych w Europie musiały zaglądać głęboko do kieszeni.

Swoimi działaniami, zarówno na Summoner’s Rift, jak i w mediach społecznościowych, organizacja przyciągnęła ogromną rzeszę fanów. Aktualnie devils.one posiada przeszło 130 tys. polubień na profilu na Facebooku. Drużyna przyciągała zatem licznych sponsorów, i to niekoniecznie działających na co dzień w branży gier komputerowych. Wsparcia drużynie udzielał między innymi producent gum do żucia, Orbit, czy bukmacher STS.

Pomysł na monetyzację działań był jednak także długofalowy. Organizacja faktycznie była nastawiona na sukces i rozwój, jednocześnie tworząc największe talenty rodzimej sceny League of Legends, które miały budzić zainteresowanie zachodnich informacji. Właściciele DV1 zakładali zarobek z procentu dalszych transferów wykształconych przez siebie zawodników. Mechanizm ten funkcjonuje w piłce nożnej, przynosząc niektórym klubom spory zastrzyk gotówki.

Dodatkowo wokół organizacji na przestrzeni miesięcy powstawały kolejne, interesujące inicjatywy. Były nimi między innymi obozy dla najmłodszych, sieć streamerów czy poboczne działania biznesowe, działające w sferze esportu, jednak nie bezpośrednio w powiązaniu z organizacją. Drużyna wypracowała ogromną wartość marketingową, którą wykorzystywała i wciąż wykorzystuje w najróżniejsze sposoby, co przynosi drużynie rentowność, co na scenie sportu jest niezwykle rzadkie.

Sukces marketingowy devils.one obrazuje fakt, że drużynie zdarzało się przejść do mainstreamu. Zawodnicy w meczowych koszulkach wystąpili nawet w polskim serialu "Pierwsza Miłość", gdzie występowali podczas epizodycznej historii dotykającej sfery esportu.

Rok naszpikowany sukcesami

Przez cały 2019 rok devils.one rywalizowało na płaszczyźnie League of Legends z wymienionym powyżej składem. Po kilku miesiącach zdecydowano się na utworzenie akademii, która długofalowo także okazała się sukcesem. Wówczas miejsce do rozwoju dano między innymi Jakubowi "Sinmivakowi" Rokickiemu czy Mateuszowi "Czajkowi" Czajce.

Formacja zapisała się na kartach historii jako jeden z mistrzów Ultraligi. Udało się to jednak dopiero za drugim podejściem, wszak za pierwszym zbyt silne okazało się międzynarodowe Rogue Esports Club. W międzyczasie na liście wygranych turniejów przez organizację można znaleźć także Polską Ligę Esportową czy ESL Mistrzostwa Polski. Wyjazd na European Masters zakończono natomiast na pułapie ćwierćfinałów.

Wraz z zakończeniem roku doszło do przebudowy składu. Dotychczasowa piątka, zgodnie z założeniami, wypłynęła na międzynarodowe wody. Agresivoo trafił do akademii Misfits, zaś aktualnie gra w LEC dla Team BDS. Cinkrof zaliczył roczny angaż w niemieckim EURONICS, aby następnie wygrać dwukrotnie European Masters z Karmine Corp i ponownie połączyć się w LEC-u z Cibą. Pozostała trójka pozostała na poziomie lig europejskich, choć Erdote też zaliczył krótki angaż na najwyższym poziomie.

Miejsce utalentowanego składu zajęli młodzi zawodnicy, niektórzy znani z drugiego składu DV1. Ci kontynuowali walkę na lokalnej scenie LoL-a przez kilka miesięcy, nim devils.one zostało zmuszone do wycofania się z rozgrywek z powodów finansowych.

Drużyna dostosowała się do zmieniającej się rzeczywistości

devils.one otrzymało mocny cios wraz z rozpoczęciem pandemii. Wówczas organizacja straciła swojego największego sponsora, a deficyt w excelowych tabelach doprowadził do bolesnej decyzji - organizacja postanowiła wycofać się z Ultraligi. Całe szczęście, z uwagi na pojawienie się innego inwestora, zawodnicy nie zostali poszkodowani i wciąż mogli rywalizować o spełnienie swoich esportowych celów.

Samo devils.one zniknęło zaś z mapy League of Legends na krótki czas. Drużyna zdecydowała się na udział w drugiej dywizji Ultraligi składając wyjściowe piątki, których utrzymanie miało nie nadwyrężać budżetu. Do gry w pierwszej lidze zespół powrócił na początku 2021 roku, wraz z piątym sezonem europejskiej ligi regionalnej LoL-a dedykowanej Polsce.

Polityka firmy uległa zmianom, jednak pozostawała wierna pierwotnym założeniom. Misją devils.one jest dawać szanse młodszym zawodnikom i stawiać na ich rozwój, przygotowując do dalszych podbojów esportowej sceny. Już w pierwszym splicie po powrocie zespół reprezentowany był przez Dominika "ZAMULKA" Biele, Huberta "Slippera" Burzca czy Dawida "sheru" Wojewodę.

Szansa dana przez devils.one z całą pewnością nie została zmarnowana. Aktualnie wymienieni gracze rywalizują w zagranicznych ligach. ZAMULEK po devils.one trafił do Illuminar Gaming, aby następnie zaliczyć epizod w JD EXCEL, akademii zespołu z LEC. Aktualnie reprezentuje zaś UCAM Tokiers. Slipper po kilku miesiącach w devils.one zaliczył fenomenalne dziewięć miesięcy w Gentlemen’s Gaming stając się jedną z gwiazd polskiej sceny, zaś Sheru ostatecznie trafił do greckiego Auxesis Esports.

Zespół ponownie poza Ultraligą, lecz nie z własnej decyzji

Ostatnie miesiące dla devils.one ponownie nie były najlepsze. Tym razem nie pod względem finansowym, lecz osiąganych wyników. W letnim splicie 2022 roku, ekipa postawiła ponownie na młode talenty. Do zespołu dołączył siedemnastoletni Jarosław "PolskiKoz" Marchewka, który na pozycji toplanera zastąpił, co zabawne, PolskiegoFoka. Wschodzącymi talentami okazali się także Dawid "Lothen" Błaszczyk i Robert "Robertoos" Krzyżanowski. Wyjściową piątkę uzupełnili bardziej doświadczeni Radosław "Sh4dowUS" Walkowiak oraz Dominik "Domoles" Nowacki.

Zespół nie radził sobie w 8. sezonie Ultraligi najlepiej. Wynik 6-12 w fazie grupowej był jednoznaczny ze spadkiem do relegacji, gdzie lepsze okazało się wchodzące z drugiej dywizji Grypciocraft. Oznacza to, że w przyszłym roku zespół będzie nieobecny na najwyższym poziomie krajowych rozgrywek. O powrót do nich będzie musiał starać się grając w lidze o szczebel niżej.

Kadrowy transfer, który może sporo namieszać

devils.one przez lata przetrwało wiele. Organizacja przeszła drogę od pretendentów do zdobywania najważniejszych trofeów i prawdziwą kuźnię talentów, po trampolinę dla wschodzących, lokalnych gwiazd League of Legends. To podejście będzie kontynuowane także w kolejnym roku, a organizacja podejdzie do tego z jeszcze większą mocą za sprawą solidnego wzmocnienia.

W esporcie rzadko bywa, że transfer kadrowy budzi takie emocje. Z AGO Esports do devils.one przeszedł Dawid "dejf" Wawryk. Chociaż wydarzenie można zamknąć w obrębie zmiany miejsca pracy, to może ono otworzyć nowy epizod. Jeśli nie w scenie polskiego LoL-a, to przynajmniej omawianej organizacji.

dejf w devils.one zajmie pozycję Head of Esports i pochyli się nad rozwojem organizacji w kwestii esportu. W rozmowie ze Sport.pl przyznał, że jego największym celem jest udostępnienie młodym talentom platformy do rozwoju i znalezienie wśród nich talentów porównywalnych do marlona i Harpoona, którzy po pokazaniu się z dobrej strony na polskiej scenie trafili do niemieckiego BIG.

Szansę na realizację swoich planów dejf ma całkiem spore. To osoba o ogromnym doświadczeniu, które nabierała działając na scenie League of Legends i esportu w ogóle od wielu lat. W jego CV, tuż obok AGO Esports, można jeszcze znaleźć Team ESCA Gaming, a także szereg oddolnych inicjatyw społeczności. W ostatnich miesiącach zaś dał poznać się scenie jako jeden z prowadzących podcast Gadają o Esporcie.

Jedno jest pewne - przyszłość devils.one, choć w nieco ciemnych barwach z uwagi na spadek z głównej dywizji Ultraligi, zapowiada się interesująco. Jeśli plany i założenia się powiodą, zaledwie jeden transfer kadrowy może przyczynić się do ponownego rozkwitu samej organizacji, jak i całej lokalnej sceny esportowej.