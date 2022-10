Zmiany w devils.one. "Chcemy odnaleźć nową tożsamość"

Prawda jest taka, że poprosiliśmy Darię o komentarz dotyczący zmian i dołączenia "dejfa", a okazało się, że napisała nam prawie cały tekst. Poniżej przeczytacie bardzo ciekawe słowa dotyczące zmian w devils.one. Zachęcamy również do przeczytania rozmowy z Dawidem "dejfem" Wawrykiem.

Daria Rupniewska, CEO devils.one:

Z perspektywy stricte biznesowej był to najbardziej owocny rok w historii devils.one. Zrealizowaliśmy wiele projektów, na których szczególnie nam zależało, łącząc kompetencje z obszaru esportowego z działalnością edukacyjną i CSR. Jest to wynikiem konsekwentnej pracy, którą od ponad 2 lat wykonuję zarządzając DV1. Tak, devils.one jest organizacją, która jest rentowna. Oczywiście nie samym biznesem człowiek żyje - zwłaszcza zarządzając organizacją esportową, trudno jest oceniać podmiot z perspektywy wyłącznie dochodów. W tym roku nie osiągnęliśmy dużych sukcesów na scenie esportowej, dodatkowo dokonaliśmy rzeczy na pozór niemożliwej - spadliśmy do 2. Ultraligi.

Na pewno jednym z powodów takiego stanu rzeczy, jest fakt, że dotychczas skupialiśmy się na takim modelu biznesowym, w którym nie były dla nas najważniejsze wyniki esportowe i myślę, że nieprędko się to zmieni. Współtworzenie niecodziennych produktów, które w dużej mierze bazują na naszym know-how esportowym jest czymś w czym ja indywidualnie bardzo mocno się realizuję, te projekty dają nam komfort i oferują naprawdę dużo innych możliwości.

W tym roku we współpracy z Riot Games i szkołą Materynka zorganizowaliśmy projekt skierowany do dzieci i młodzieży z ukraińskich rodzin, które w ostatnim czasie znalazły schronienie w naszym kraju. Program zawierał część związaną z gamingiem, cosplay i zajęciami artystycznymi, ale też opiekę psychologa oraz wsparcie w nauce języka polskiego. To nie jest pierwszy rok tego typu działań w naszym wykonaniu. W zeszłym roku, wraz z Riot Games realizowaliśmy akademię Valorant z Mateuszem Klichem i stowarzyszeniem Drzewko. Działania były dedykowane dzieciom z trudnych rodzin w Warszawie.

Już drugi rok rozwijamy także studia esportowe "Zarządzanie w esporcie" na Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki. Poza Warszawą, otworzyliśmy również pododdział w Gdańsku i mamy sporo chętnych studentów. Będziemy na pewno eksplorować ten obszar jeszcze bardziej, gdyż widzimy w nim ogromny potencjał do rozwoju i wsparcia dla sceny esportowej.

Poza częścią edukacyjną, bardzo bliski jest nam livestreaming; devils.one ma w tym momencie największą sieć streamerską spośród wszystkich organizacji esportowych. Oczywiście to nie są streamerzy z TOP 10 Twitcha, gdyż nie takie przyświecały nam założenia, kiedy ją konstruowaliśmy. Łączymy młodych graczy z potencjałem, ale także kreatywnych twórców i staramy się z nimi robić fajne rzeczy. Już teraz mogę powiedzieć, że w tym miesiącu ogłosimy ciekawy cykl Pizza Game Day z Da Grasso i będziemy w nim wykorzystywać wsparcie naszych kreatorów. Poza tym realizowaliśmy już kilkanaście projektów tego typu dla naszych partnerów m.in. turnieje amatorskie dla Samsung i będzie ich tylko więcej.

Po ponad dwóch latach zarządzania organizacją DV1 odnoszę wrażenie, że mamy całkiem dobry pomysł na biznes i nam to wychodzi. Ze wszystkich założeń devils.one brakowało nam tylko sensownej egzekucji działań scoutingowych - zależy nam w dalszym ciągu na wsparciu sceny w tym zakresie i poszukiwaniach młodych talentów. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się zatrudnić nowego dyrektora esportu - Dawida "dejfa" Wawryka. Wydaje mi się teraz kluczową osobą, aby zamknąć to klamrą i postawić kropkę nad "i" do naszych działań. Dawid ma doświadczenie scoutingowe na scenie, zawodnicy go znają i lubią, on też rozumie ich potrzeby, dlatego mocno nam zależało, aby był to właśnie on. Dzięki temu będziemy mogli nadać projektowi twarz i spróbować w przyszłym roku mieć osiągnięcia nie tylko natury biznesowej, ale też sportowej. Bardzo liczę, że jego osoba wyznaczy dla nas nieco inny kierunek i zarówno sportowo jak i contentowo wejdziemy na inny poziom.

Nasz spadek do 2. UL na pewno nie jest wymarzony, ani spodziewany, ale sprawił, że musieliśmy raz jeszcze zastanowić się nad celami organizacji, co chcemy osiągnąć i jacy w ogóle chcemy być. Nie mówię, że mamy na to gotową odpowiedź, ale mogę obiecać, że rozwiązań będziemy szukać zarówno w naszej historii (w LoLu i DV1 scouting grounds), jak i będziemy chcieli znaleźć swoją nową tożsamość w przestrzeni i w grach, w których widzimy teraz największy potencjał. Gdzie upatrujemy tego typu możliwości na pewno konkretniej opowie dejf, ale na pewno przyda nam się w portfolio naszych dywizji jakaś rozwojowa gra FPS.

Ta zmiana nie oznacza, że nagle chcemy wszystko wygrywać i skupiać się na wynikach. Chcemy inwestować mądrze i na nasze możliwości, każdorazowo zadając sobie pytanie, jakie daje nam to korzyści krótko i długoterminowe. Zawsze jedną z takich największych wartości była dla DV1 umiejętność transferów zawodników. Nawet nie w sensie zarobkowym, co po prostu mieć ten know-how w naszym zapleczu. Jest to kolejny argument, dlaczego to właśnie dejf będzie pełnił tę funkcję.

Chciałabym, aby przyjście Dawida to był dla nas nowy i świeży rozdział. Wydaje mi się, że moje i jego kompetencje na tyle się uzupełniają, że będziemy mogli wspólnie rozwijać organizację, która będzie dla community czymś atrakcyjnym. Zależy mi bardzo na transparentności tych działań od samego początku, dlatego na bieżąco chcemy się dzielić naszymi pomysłami i przemyśleniami. Chcielibyśmy tworzyć produkty wartościowe dla community i nie robić tego "za zamkniętymi drzwiami".