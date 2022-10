Messi, Neymar i Pogba mogą pojawić się w Call of Duty. Nietypowa współpraca

Łącząc temat piłkarzy i gier komputerowych pierwszym skojarzeniem pozostaje seria FIFA lub inny symulator piłki nożnej. Jak się jednak okazuje, jest spora szansa, że światowej klasy sportowców spotkamy także w innym tytule - nadchodzącym Call of Duty: Modern Warfare 2.

Messi, Neymar i Pogba w Call of Duty?

TheGhostOfHope to popularny użytkownik Twittera, który zaskarbił posłuch wśród swoich odbiorców za sprawą sprawdzających się przecieków dotyczących gier komputerowych. W ostatnich dniach leaker ujawnił listę skórek do operatorów, czyli grywalnych postaci, które mają trafić do gry wkrótce po premierze.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie trzy, rzucające się w oczy, nazwiska piłkarzy. Mowa o Messim, Neymarze oraz Pogbie. Póki co są to zaledwie słowa, niepotwierdzone nawet zrzutami ekranu w kiepskiej jakości. Przeciek można uznać jednak za wiarygodny, wszak TheGhostOfHope zaskarbił sobie zaufanie trafnymi leakami z przeszłości.

To nie byłby pierwszy raz

Choć osadzenie w świecie gry-strzelanki postaci nawiązujących do światowej klasy piłkarzy wydaje się niezwykle interesującym, choć nieco absurdalnym pomysłem, nie byłby to pierwszy raz. Pogba już w przeszłości związał się z serią Call of Duty, angażując się w promocję turnieju Warzone.

Call of Duty Modern Warfare 2 zadebiutuje 28 października na komputerach osobistych oraz konsolach. Część graczy miała okazję sprawdzić tytuł za sprawą otwartej bety. Ta pokazała całkiem udany tytuł, który nie był jednak pozbawiony błędów. Twórcy zobowiązali się je naprawić przed przekazaniem finalnej wersji produktu w ręce graczy.

