Ważne mecze polskich esportowców. Jankos i Inspired z kolejnymi porażkami

Na tegorocznych mistrzostwach świata w League of Legends możemy obserwować trzech Polaków: Marcina "Jankosa" Jankowskiego z G2 Esports, Kacpra "Inspireda" Słomę z Evil Geniuses oraz Adriana "Trymbiego" Trybusa z Rogue. W ostatnim dniu pierwszej kolejki zmagań grupowych biało-czerwoni rozegrali decydujące spotkania. Ich wyniki były przeciętne.

G2 Esports z błyskiem nadziei

Ostatni dzień zmagań w ramach pierwszej serii spotkań grupowych rozpoczął mecz pomiędzy JD Gaming a G2 Esports. Starcie z perspektywy europejskiej formacji było niezwykle ważne w kontekście starań o awans z grupy, zwłaszcza po dość jednostronnej porażce przeciwko DWG KIA.

To, że Europejczycy podchodzą do spotkania podchodzą na poważnie, zostało pokazane już w fazie wyborów. BrokenBlade zdecydował się na niepopularnego Dariusa, który miał być odpowiedzią w Renektona przeciwnego toplanera. W ręce Jankosa trafił zaś Graves, którego Polak prędko wykorzystał w proaktywny sposób. We wczesnym etapie rozgrywki zabezpieczył szereg eliminacji, w tym First Blooda, a także Infernal Drake’a i Rift Heralda.

JD Gaming nie pozostawało bierne. Zespół zdecydowanie dominował w kwestii eliminacji oraz zniszczonych wież, co stawiało ich także w lepszej pozycji, jeśli chodzi o posiadaną ilość złota. Sytuacja odmieniła się na korzyść G2 Esports po dwudziestej minucie. Udana wymiana połączona z zagarnięciem Barona Nashora pozwoliła europejskiej formacji po raz pierwszy w meczu okazać się bogatszymi.

Jankos i spółka wciąż musieli mierzyć się jednak z jednym problemem - strzelcem chińskiej formacji, Hope’em. Rozpędzony strzelec wraz ze wsparciem Yuumi granej przez Missinga stale pozostawał groźny. Wkrótce duet okazał się zbyt silny, a podczas finałowej wymiany na środkowej alei przechylił szalę zwycięstwa na korzyść JD Gaming, które zabezpieczyło trzecie zwycięstwo z rzędu.

Rogue jest niepokonane

Przed drugą szansą na udowodnienie wyższości zespołów z Europy ponad Chinami stanęło Rogue. Przeciwnikami mistrzów League of Legends European Championship byli wicemistrzowie Chin, Top Esports. Zespół Adriana "Trymbiego" Trybusa walczył o trzecie zwycięstwo z rzędu, co czyniłoby ich liderami C, a zarazem jedyną niepokonaną weń formacją.

Przebieg spotkania był znacznie bardziej wyrównany, niż mecz z udziałem G2 Esports. First Blood został przelany stosunkowo wcześnie, wszak już w czwartej minucie doszło do wymiany drużynowej w okolicach środkowej alei. Przez wczesną fazę gry Rogue pozostawało w tyle pod względem eliminacji czy zdobytych celów mapy, jednak nie przekładało się to na znaczącą przewagę Chin pod względem ilości posiadanych sztuk złota.

Przełamanie nastąpiło w dwudziestej minucie. Walka drużynowa wywołana próbą wyłapania samotnego Trymbiego nieoczekiwanie zakończyła się spektakularnym zwycięstwem Rogue. Zespół korzystając z przewagi i bliskości do Barona - do wymiany doszło na górnej alei - prędko sięgnął po ulepszenie potężnego stwora. Mecz finalnie zakończył się triumfem ekipy ze Starego Kontynentu chwilę przed czterdziestą minutą po długotrwałym i stopniowym pogłębianiu swojej przewagi.

Na specjalne wyróżnienie zdecydowanie zasługuje Trymbi. Ten występując jako Rakan pokazał się ze swojej najlepszej strony, kładąc solidne podwaliny pod sukces swojej drużyny. Zawodnik wsparcia był obecny przy większości eliminacji, stwarzając dla swojej drużyny okazje, które ta nagminnie wykorzystywała. Jego wkład w sukces przeciwko JD Gaming był nieoceniony, a dzięki Rogue finalnie zakończyło pierwszą kolejkę zmagań jako niepokonani.

Evil Geniuses podzieliło losy G2 Esports

Serię spotkań z udziałem Polaków zakończył występ Evil Geniuses reprezentowanego przez Kacpra "Inspireda" Słomę. Drużyna na co dzień występująca w północnoamerykańskim League of Legends Championship Series, po wywalczeniu awansu z fazy play-in, nie ma najlepszego czasu podczas tegorocznych mistrzostw świata. Ich wynik przed rozpoczęciem spotkania wskazywał na dwie porażki i zero zwycięstw.

Szansę na odmianę miał przynieść mecz przeciwko DWG KIA. Była to także ostatnia możliwość formacji, aby nie zakończyć pierwszej kolejki spotkań z trzema porażkami na koncie. Lepsza okazała się jednak koreańska formacja, co wraz z późniejszą przegraną 100 Thieves przełożyło się na stuprocentowy wskaźnik przegranych dla wszystkich zespołów z regionu Ameryki Północnej.

Czas na rewanże

Wraz z zakończeniem pierwszej kolejki systemu round-robin głównego etapu tegorocznych mistrzostw świata w League of Legends, te zostaną chwilowo wstrzymane. Rozgrywki powrócą już w nocy z czwartku, 13 października, na piątek, 14 października. Wówczas na Summoner’s Rift będziemy obserwować tylko zespoły z grupy A, czyli Fnatic, Cloud9, T1 oraz EDward Gaming. W kolejnych dniach ten sam los spotka kolejne grupy.

W przeciągu ostatniej nocy poznamy dwie drużyny awansujące ze wspomnianego zbioru. Transmisję z decyzyjnych pojedynków przeprowadzi ekipa Polsat Games.

