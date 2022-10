Messi, Foden i wielu innych. Specjalne karty z europejskich pucharów w FIFA 23

Jak co roku w trybie Ultimate Team zaczynają pojawiać się specjalne karty związane z Ligą Mistrzów, Europy i Konferencji. Na start wyszły wersje Droga do Pucharów. Jest wśród nich kilku piłkarzy, którzy z pewnością przykują oko graczy. Dodatkowo mają oni szansę na podwójne ulepszenie na przestrzeni fazy grupowej rozgrywek, a to może podbić nie tylko ich statystyki, ale też i cenę.

Droga do Pucharów w FIFA 23

Zasady ulepszania kart Droga do Pucharów są banalnie proste. Wszystko zależy od gry zawodników z kart i ich zespołów. Za dwie wygrane w pozostałych do rozegrania spotkaniach grupowych, karta otrzyma pierwsze wzmocnienie. Drugi przeskok w górę nastąpi, jeśli jego zespół wyjdzie z fazy grupowej i zakwalifikuje się do play-offów.

Karty zawodników, których drużyny zajmą trzecie miejsce i spadną do niższych hierarchią europejskich pucharów, zostaną przekonwertowane na wersje przypisane określonym rozgrywkom. Dzięki temu wciąż zachowają oni szanse na zdobywanie kolejnych ulepszeń, a karta utrzyma swoją specjalną właściwość.

Póki co pojawiło się w sumie 21 kart z cyklu Droga do Pucharów - 14 z Ligi Mistrzów, 4 z Ligi Europy oraz 3 z Ligi Konferencji. Warto przyjrzeć się sytuacji określonych zespołów w ich grupach, zanim zdecyduje się na potencjalny zakup danego zawodnika w Ultimate Team.

Lista piłkarzy z kartami Droga do Pucharów prezentuje się następująco:

Liga Mistrzów:

Lionel Messi ~ Paris Saint-Germain

Thomas Muller ~ Bayern Monachium

Pierre-Emerick Aubameyang ~ Chelsea

Phil Foden ~ Manchester City

Federico Valverde ~ Real Madryt

Niclas Sule ~ Borussia Dortumnd

Thomas Lemar ~ Atletico Madryt

Raphinha ~ FC Barcelona

Ibrahima Konate ~ Liverpool

Dejan Kulusevski ~ Tottenham

Robin Gosens ~ Inter

Andre Zambo-Anguissa ~ Napoli

Patrick Schik ~ Bayer Leverkusen

Bremer ~ Juventus

Liga Europy:

Martin Odegaard ~ Arsenal

Martin Terrier ~ Stade Rennes

Moses Simon ~ Nantes

Aaron Wan-Bissaka ~ Manchester United

Liga Konferencji:

Lucas Paqueta ~ West Ham

Gerard Moreno ~ Villareal

Jonathan Ikone ~ Fiorentina

