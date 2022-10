Specjalna karta Raheema Sterlinga w FIFA 23. Świetny wybór dla brytyjskich składów

Prawdziwa gratka dla sympatyków Premier League w FIFA 23. Do gry trafiła właśnie karta Obiecującego Transferu Raheema Sterlinga. To genialna opcja na początek gry na pozycji skrzydłowego, a do tego może jeszcze zapunktować mocniej w przyszłości. Za piłkarza Chelsea trzeba będzie jednak wyłożyć pokaźny stos monet.

Specjalna karta OTW Sterlinga w FIFA 23

Początek Ultimate Team w każdej z odsłon serii FIFA jest mocno skupiony wokół kart Obiecujących Transferów. Większość z nich można trafić w paczkach, podczas gdy inne są nagrodami za specjalne zadania i wyzwania budowania składu.

Właśnie nowa karta Raheema Sterlinga została przypisana do jednego z SBC. Nie jest ono wcale tanie jak na tak wczesny etap gry, ale jego zrobienie może okazać się świetnym planem na przyszłość. Warto przypomnieć bowiem, że karty OTW ulepszają się w przypadku, kiedy przypisany do niej zawodnik trafi do drużyny tygodnia w Ultimate Team. Tak się składa, że Sterlingowi co roku się to przydarza i to często niejednokrotnie. Wobec tego jego karta może uzyskać dodatkowe statystyki nawet kilka razy.

Już bazowa wersja Anglika prezentuje się naprawdę solidnie na początku gry, a potencjalne ulepszenia tylko jeszcze bardziej go wybiją. Obecnie cena złożenia SBC o piłkarza z Chelsea waha się w okolicy 150-160 tysięcy monet.

Dokładne wymagania na kartę OTW Raheema Sterlinga to:

skład o ocenie 85

skład o ocenie 86

