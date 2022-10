Turniej NBA 2K w Warszawie. Wyjątkowe wydarzenie

Jeden z najjaśniejszych punktów koszykówki w Warszawie, SK Store, w miniony wtorek stał się gospodarzem rozgrywek esportowych. W ramach SK 1x1 e-Battle wszyscy chętni mogli rywalizować w najnowszą grę koszykarską, NBA 2K23. Jednodniowe rozgrywki oferowały atrakcyjną pulę nagród, a w ostatecznym rozrachunku dostarczyły także sporo emocji.

Pasjonujące podejście do esportu.

Warszawskie SK Store nie po raz pierwszy udowodniło, że właścicielom zależy na rozwoju koszykówki w Polsce. Lokal obejmujący przeszło 320 metrów kwadratowych został w całości poświęcony jednemu sportowi, niejednokrotnie zostając gospodarzem wydarzeń ze świata mody, sztuki i sportu.

Tym razem postawiono na esport - sklep przy ulicy Zgody 12 w Warszawie został gospodarzem SK 1x1 e-Battle. Były to zawody otwarte dla wszystkich zainteresowanych, którzy mogli zapisać się poprzez wypełnienie dostępnego w Internecie formularza. Organizatorzy oferowali nie tylko darmowy wstęp do rozgrywki o atrakcyjną pulę nagród, lecz także personalizowane stroje do koszykówki dla wszystkich chętnych. Polem rywalizacji była wydana niedawno gra NBA 2K23.

Zwyciężył zdecydowany faworyt

Jednym z chętnych do udziału w rozgrywkach okazał się Filip "Filipecaos" Kręcidło. To zawodnik, który przez lata zdobył uznanie nie tylko na lokalnej scenie NBA 2K. W rozgrywkach międzynarodowych uczestniczył na najwyższym poziomie, będąc uczestnikiem draftu do profesjonalnej ligi esportowej pod patronatem NBA.

Filipecaos zajął w rywalizacji 1. miejsce, zgarniając 1500 zł do wykorzystania w sieci SK Store. Rywalizacja o pozostałe miejsca na podium pochłonęła jednak znaczną część uwagi obserwujących. Bohaterem okazał się Piotr "CezarMVP" Przydatek, który prędko spadł do drabinki przegranych. Tam zapoczątkował swoją serię zwycięstw, ostatecznie docierając do wielkiego finału i zajmując 2. miejsce, a tym samym zdobywając nagrodę w wysokości tysiąca złotych. Najniższy szczebel podium przypadł zaś Maciejowi "Maćkowi" Staniszewskiemu, który w sklepach SK Store może wydać 500 złotych.

