Mbappe zdominuje FIFA 23. Bardzo mocna karta

Nie ma piłkarza w FIFA 23, który byłby tak kompletny jak Kylian Mbappe. Gracze serii przywykli do tego, że w parze z Francuzem zawsze idzie jakość, lecz tegoroczna karta napastnika PSG to absolutny fenomen. Można się spodziewać, iż będzie grywalna od początku do samego końca gry, przy czym utrzyma też bardzo wysoką cenę.

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

Mbappe królem FIFA 23

Kylian Mbappe został prawdziwą twarzą FIFA 23 i to nie tylko ze względu na fakt bycia na okładce samej gry. EA Sports obdarzyło swojego ulubieńca niebotycznie wysokimi statystykami. Choć Francuz jest jednym z pięciu innych zawodników ocenionych na najwyższe 92 punkty, tak zdecydowanie to on zajmuje miejsce na szczycie według kryteriów graczy FIFA. Wystarczy tylko przytoczyć umiejętności z jego karty:

Tempo ~ 97

Strzały ~ 89

Podania ~ 80

Drybling ~ 92

Obrona ~ 36

Fizyczność ~ 76

Z tak znakomitymi statystykami ofensywnymi Mbappe jest prawdziwym i niemalże bezbłędnym egzekutorem. Do tego dochodzi maksymalne pięć gwiazdek sztuczek i cztery słabszej nogi. To po prostu zawodnik kompletny, który nie ma wad.

Sama cena karty Francuza również powala na łopatki. Za takową gracze muszą zapłacić obecnie ponad 1,7 miliona monet, a ta kwota cały czas rośnie. No cóż - czysta jakość kosztuje, a wszyscy gracze FIFA 23 już doskonale poznali się na klasie piłkarza PSG.

Jeśli tak dalej pójdzie, to Mbappe może zapisać się w historii FIFA jako jedna z najlepszych zwykłych kart. Bacząc na jego statystyki, podstawowa wersja Francuza będzie na szczycie notowań przez długie miesiące i sporo zajmie, zanim pojawią się dla niej godni konkurenci. Mbappe to obecnie prawdziwy król FIFA 23.

