Esportowiec zarobił ponad dwa miliony dolarów. To wszystko w 10 lat

To pierwszy taki przypadek w historii CS:GO. Peter "dupreeh" Rasmussen przekroczył kwotę dwóch milionów dolarów zarobionych z nagród z turniejów. Przełożyła się na to wieloletnia kariera i sukcesy osiągnięte w kilku różnych zespołach.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiele firm podejmowało próbę stworzenia symulatora tenisa na miarę piłkarskiej FIFY. Jak poradził sobie Matchpoint?

"dupreeh" zarobił ponad dwa miliony dolarów w CS:GO

Na scenie CS:GO "dupreeh" jest aktywny do 2012 roku. To jeden z najbardziej zasłużonych weteranów w historii tytułu. Na przestrzeni minionej dekady reprezentował barwy formacji takich jak Copenhagen Wolves, Dignitas, TSM, Astralis czy wreszcie Vitality, w którym gra obecnie.

Wraz z upływem czas esportowa scena mocno się rozwijała, a zarobki i nagrody stale rosły. Duży przeskok w tej kwestii można zaobserwować mniej więcej od 2016 roku, kiedy to na samym Majorze pula pieniężna sięgnęła pełnego miliona dolarów. W tym okresie kariera Rasmussena mocno poszła do przodu. Powoli zaczynała się era Astralis, które miało wygrać w sumie aż cztery Majory i multum innych czołowych rozgrywek dla najlepszych zespołów sceny CS:GO. W samym Astralis "dupreeh" wygrał 23 turnieje z najwyższego szczebla.

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

Ciekawe stroje esportowców. Nawiązują do ważnego turnieju

Nie dziwi więc, że niemal 90% zarobków z nagród z turniejów "dupreeha" pochodzi właśnie z okresu gry w Astralis (ponad 1,8 miliona dolarów). Na początku 2022 roku przygoda Duńczyka z organizacją dobiegła końca. On sam przeniósł się do Vitality, po raz pierwszy w karierze dołączając do zespołu komunikującego się po angielsku.

Pierwsze miesiące nie były dla niego łatwe. Połowa trwającego sezonu minęła bez większych sukcesów czy osiągnięć. Dopiero po powrocie z przerwy wakacyjnej Vitality udało się wygrać coś konkretnego, a mianowicie 16. sezon ESL Pro League. Z tej racji na konto zespołu wpadło około 200 tysięcy dolarów.

Za plecami "dupreeha" w zestawieniu graczy z największymi zarobkami z turniejów znajdują się jego byli koledzy z Astralis - Andreas "Xyp9x" Højsleth (1,97 miliona dolarów) oraz Nicolai "device" Reedtz (1,92 miliona dolarów). Oni również mocno podbili swoje notowania w tym rankingu dzięki dominacji zespołu, który królował na scenie CS:GO w latach 2018-2020. Warto zaznaczyć, że zestawienie uwzględnia tylko nagrody z samych turniejów, nie wliczając w to zarobków z kontraktów czy innych współprac, za jakie zawodnicy również inkasują konkretne pieniądze.

ESL Mistrzostwa Polski. AGO samodzielnym liderem w Grupie A. Wciąż niepokonane