Mistrzostwa świata w League of Legends. Ta postać pojawia się w prawie każdej grze

Skrót META jest niezwykle popularny w grach komputerowych, a jego pełnym rozwinięciem jest most effective tactics available. Oznacza to nic innego, niżeli najbardziej efektywną taktykę i rozwiązania dostępne w grze w danym ujęciu czasowym. Doskonałym przykładem tego zjawiska podczas mistrzostw świata w League of Legends pozostaje pewna postać, która pojawia się niemal w każdej grze.

Postać, która pojawia się w niemal każdej grze

Mistrzostwa świata w League of Legends rozpoczęły się 29 września, od tamtego czasu skutecznie przyciągając przed ekrany monitorów, telefonów i smartfonów miliony fanów zjawiska esportu z całego świata. Tak ogromnej liczbie widzów nie mógł umknąć pewien interesujący niuans. Jak się okazuje, w zdecydowanej większości gier podczas turnieju pojawia się ta sama postać.

Chodzi o Aatroxa, wojownika często wybieranego do gry na górnej alei. Jak się okazuje, postać ta występowała w niemal każdej rozgrywce, choć nie zawsze jako wybór graczy. Wszak równie często zawodnicy decydowali się na jej wykluczenie, aby pozbawić prawa do jej wykorzystania swoich rywali.

Seria, która odmieniła trend

Przez zdecydowaną większość turnieju Aatrox pojawiał się ciągle. Do pierwszej sytuacji, kiedy drużyny odstąpiły od chęci jego wyboru lub zbanowania doszło podczas serii barażowej pomiędzy brazylijskim LOUD a japońskim DetonatioN FocusMe. Doszło do tego dokładnie na czwartej, a zarazem ostatniej mapie starcia zakończonego zwycięstwem Azjatów.

Sytuacja wydaje się jeszcze bardziej interesująca w ujęciu liczbowym. Uwzględniając pełen przebieg fazy grupowej etapu play-in wraz z tiebreakerami, mecz barażowy pomiędzy MAD Lions a Saigon Buffalo oraz większą część starcia pomiędzy LOUD a DetonatioN FocusMe, można dojść do ciekawej konkluzji. Aatrox pojawił się bowiem podczas turnieju trzydzieści dziewięć razy. Sytuacja, kiedy postać nie została uwzględniona w grze będzie jednym z nielicznych przypadków podczas całości turnieju, który ma potrwać do 6 listopada.

