Nowe karty w FIFA 23. Bardzo obiecujące transfery

Karty Obiecujących Transferów to bardzo pożądane okazy na wczesnym etapie FIFA 23. Gracze często starają się zbudować swoje pierwsze zespoły właśnie wokół któregoś z wyróżnionych piłkarzy. Do tego grona dołączyło trzech nowych zawodników.

Karty Obiecujących Transferów w FIFA 23

Mathijs De Ligt, Steven Bergwijn oraz Renato Sanches. Tych trzech panów EA Sports potwierdziło niedzielnego wieczoru jako nowych przedstawicieli grupy Obiecujących Transferów. Tym samym ich specjalne karty są możliwe do trafienia w paczkach.

Karty Obiecujących Transferów to zazwyczaj jedne z pierwszych unikatowych, specjalnych wersji, które trafiają do każdej kolejnej części FIFA. Zawodnik z niej może stopniowo zdobywać coraz lepsze statystyki, jeśli trafi do drużyny tygodnia Ultimate Team - wtedy automatycznie jego karta OTW również ulegnie ulepszeniu.

Dlatego też wielu graczy na starcie gry stara się zdobyć poszczególnych piłkarzy. W tym roku ogromną popularnością cieszy się karta Obiecującego Transferu Erlinga Haalanda. Na ten moment Norweg kosztuje około 1,7 miliona monet, a uwzględnienie go w drużynie tygodnia to najpewniej tylko kwestia czasu. Zwłaszcza po tak kapitalnym występie w derbach Manchesteru, kiedy to zdobył hat-tricka.

Swoją kartę OTW ma również Robert Lewandowski. Na ten moment jej cena waha się w okolicach 350 tysięcy monet.

W FIFA 23 można trafić w paczkach piętnastu różnych piłkarzy z grupy Obiecujących Transferów. Być może EA Sports doda jeszcze jakichś innych zawodników - przykładowo kartę Angela Di Marię można zdobyć w ramach wyzwania budowania składów, a Sergino Desta dzięki zadaniom.

Piętnastka Obiecujących Transferów dostępna w paczkach w FIFA 23 to:

Robert Lewandowski ~ FC Barcelona

Erling Haaland ~ Manchester City

Sadio Mane ~ Bayern Monachium

Tyler Adams ~ Leeds United

Paulo Dybala ~ AS Roma

Gabriel Jesus ~ Arsenal

Antonio Rudiger ~ Real Madryt

Nico Scholtterbeck ~ Borussia Dortmund

Antony ~ Manchester United

Aurelian Tchouameni ~ Real Madryt

Darwin Nunez ~ Liverpool

Renato Sanches ~ PSG

Mathijs De Ligt ~ Bayern Monachium

Corentin Tolisso ~ Olympique Lyon

Steven Bergwijn ~ Ajax

