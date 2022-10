Co trzeba zmienić w FIFA 23? Pierwsze wnioski graczy

W porównaniu do minionych odsłon serii, FIFA 23 wyróżnia się na pewnych płaszczyznach. Wprowadzone mechaniki sprawiły, że rozgrywka wygląda inaczej. To dobrze, gdyż taki powiew świeżości niewątpliwie pomoże nieco urozmaicić wrażenia z gry. Mimo wszystko niektóre z nowości nie wypadają aż tak idealnie, a sami gracze punktują ich mankamenty.

Mechaniki strzałów w FIFA 23 do poprawki?

Jedną z najciekawszych nowości, które pojawiły się w FIFA 23, jest silny strzał. Tzw. powershot to nowy sposób na kończenie akcji. Sprawdza się przede wszystkim przy strzałach z dalszego dystansu. Zawodnik składa się do niego nieco dłużej niż do innych rodzajów uderzeń, co daje defensywie dodatkowy moment na przerwanie podejścia. Mimo wszystko powershot na razie wypada aż za dobrze, będąc niezwykle skutecznym sposobem na kończenie akcji. Część społeczności punktuje, że silny strzał wymaga osłabienia, gdyż gracze nadmiernie go wykorzystują, znając jego moc.

Strzały z tzw. fałsza są nad wymiar skuteczne, a bramkarze zupełnie sobie z nimi nie radzą. Trajektoria lotu piłki sprawia, że kompletnie się gubią, wykonując czasami wyjątkowo nieporadne interwencje.

Zresztą temat samych golkiperów to zawsze kość niezgody w dyskusjach graczy FIFA. Na początku FIFA 23 można zaobserwować, że pewne animacje bramkarzy są po prostu irracjonalne i wykonywane w zupełnie przypadkowych momentach.

Wobec części aspektów EA Sports najpewniej niebawem wprowadzi poprawki, w końcu pierwsze dni FIFA 23 to też dla nich okres testowy i oczekiwanie na reakcję użytkowników. Na razie nie ma więc co wystawiać zbyt pochopnych wyroków, a wierzyć, że kanadyjscy twórcy posłuchają opinii swoich odbiorców i znajdą najbardziej optymalne rozwiązanie.

