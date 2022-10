Zaskoczenie. Lewandowski bez nagrody. Świetna karta Valverde

Federico Valverde wygrał w wrześniowym głosowaniu na piłkarza miesiąca La Liga, a co za tym idzie, jego karta specjalna trafiła do FIFA 23. Jej statystyki są znakomite i na wczesnej fazie Ultimate Team z pewnością będzie kapitalnie wypadać na wirtualnej murawie. Wymagania w SBC samej karty są jednak całkiem wysokie.

REKLAMA

Zobacz wideo F1 22 NA PS5. Nowi kierowcy, najnowszy tor, duże zmiany w menu

Karta piłkarza września La Ligi w FIFA 23

Wrześniowy plebiscyt był drugim głosowaniem na piłkarza miesiąca w trwającym sezonie La Ligi. W sierpniu triumfował Borja Iglesias z Betisu. Zarówno w sierpniu jak i wrześniu do nagrody był nominowany Robert Lewandowski. Tym razem prześcignął go Federico Valverde. Cóż - może do trzech razy sztuka. Są ku temu perspektywy, gdyż gol Polaka z Mallorcą ewidentnie sugeruje, że Lewandowski ma szansę pojawić się również i w październikowym głosowaniu, jeśli utrzyma taką formę.

Karta Valverde za wrzesień wygląda spektakularnie. Urugwajczyk został rozstawiony na pozycji środkowego pomocnika, a nie, jak to miało miejsce w przypadku jego karty in-form, na prawym skrzydle. Piłkarz Realu Madryt ma wyjątkowo wysoką statystykę tempa, którą oceniono na 89 punktów. Reszta umiejętności jest bardzo zbalansowana. Na papierze Valverde wygląda na idealnego zawodnika pod standardy FIFA 23. W łaskach graczy może pozostać na długie miesiące.

Alexander-Arnold zobaczył swoją ocenę w FIFIE. Reakcja? Bezcenna

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

A raczej w łaskach tych, którzy wykonają SBC o kartę specjalną Urugwajczyka. To wcale nie należy do banalnych, gdyż ma całkiem wysokie wymagania, a gra przecież dopiero wystartowała. Ale za jakość trzeba przecież płacić, dlatego z pewnością warto skrupulatnie odkładać zasoby na wykonanie wyzwania za Valverde.

Koniec z krytycznym komentarzem w FIFA 23. Nowa opcja

Wymagania SBC o kartę piłkarza miesiąca Federico Valverde to:

skład o ocenie 84

skład o ocenie 85

skład o ocenie 87

Wygrane Polaka i pierwsza porażka Europy. Esportowe mistrzostwa świata trwają