Wygrane Polaka i pierwsza porażka Europy. Esportowe mistrzostwa świata trwają

Faza play-in w ramach tegorocznych mistrzostw świata w League of Legends trwa w najlepsze. W nocy z piątku na sobotę rozegrano kolejną serię zmagań. Tym razem okazję na odbycie dwóch spotkań miała północnoamerykańska formacja Evil Geniuses reprezentowana przez Kacpra "Inspireda" Słomę.

Jedyny Polak w fazie play-in

Mistrzostwa świata w League of Legends rozpoczęły się w późnych godzinach wieczornych minionego czwartku, 29 września. Jako pierwsze ruszyły zmagania fazy play-in, które konsolidują drużyny z pomniejszych regionów oraz najsłabszych przedstawicieli głównych lig, którym udało zakwalifikować się na tegoroczne Worldsy.

Jedną z takich formacji jest Evil Geniuses, które zajęło 3. miejsce podczas letnich zmagań północnoamerykańskiego League of Legends Championship Series. Ekipę na co dzień reprezentuje jedyny Polak w regionie, Kacper "Inspired" Słoma. EG rozpoczęło Worldsy zdecydowanie nie po swojej myśli - porażką przeciwko Fnatic. Ta była niezwykle dotkliwa, wszak obie formacje stawiane są w roli faworytów do zajęcia 1. miejsca w swojej grupie.

Znakomicie wykorzystana szansa na rehabilitację

W trakcie grup fazy play-in drużyny rozgrywają zazwyczaj po jednym meczu na dzień. W harmonogramie spotkań każdej z nich znajduje się jednak jeden wyjątek, gdzie organizatorzy umieścili dwa spotkania z udziałem tej samej ekipy. Takim dniem dla Evil Geniuses był piątek, gdzie zespół kolejno rozegrał starcia przeciwko brazylijskiemu LOUD i pochodzącemu z Tajwanu Beyond Gaming.

Mecz przeciwko ekipie z Brazylii nie szedł konkretnie po myśli drużyny Polaka. Ci w piętnastej minucie prowadzili pod względem eliminacji, jednak złoto, z uwagi na zepchnięcie dwóch wież, faworyzowało ich przeciwników. EG odzyskało kontrolę nad rozrywką po dwudziestej minucie, wyłapując rywali, a następnie sięgając po Barona Nashora. Do korzystnego zakończenia spotkania doszło już kilka chwil później. Rywalizacja przeciwko Beyond była znacznie spokojniejsza, a całość starcia przypominała kontrolowany pochód do zwycięstwa w wykonaniu ekipy Inspireda.

Europa z pierwszą porażką

Podczas fazy play-in warto śledzić nie tylko polskiego zawodnika, lecz także całe formacje wywodzące się z europejskich rozgrywek. Są nimi Fnatic oraz MAD Lions. Fnatic dotychczas radzi sobie znakomicie, jasno sygnalizując chęć do zajęcia 1. miejsca w grupie A. Mają ku temu ogromne szanse, gdyż w pierwszym meczu pokonali swoich największych rywali - Evil Geniuses. Ich wynik po drugim dniu zmagań wskazuje na trzy wygrane, wszak ich sile uległo japońskie DetonatioN FocusMe.

Pierwszą porażkę dla regionu Europy przyniosło MAD Lions. Drużyna od samego etapu losowania nie ma łatwo, wszak czwarta drużyna Starego Kontynentu trafiła do grupy z DRX oraz Royal Never Give Up, przedstawicielami Korei Południowej oraz Chin. To właśnie ta druga ekipa w zdecydowaniu sposób pokonała Nisqy’ego i spółkę. Biorąc pod uwagę przebieg starcia, ciężko mówić o wyrównanych szansach. Zawodnicy występujący w lidze chińskiej sprawnie wykorzystali wszystkie swoje atuty, aby kontrolować przebieg meczu, ostatecznie doprowadzając do wygranej.

Trzeci dzień już wkrótce

Tegoroczne mistrzostwa świata w League of Legends powrócą już w sobotę, o godzinie 22:00, z kolejną serią spotkań. Będzie to kolejna okazja do oglądania w akcji Fnatic, Evil Geniuses oraz MAD Lions, które kontynuują walkę o uzyskanie awansu do głównego etapu turnieju. Pełen harmonogram spotkań prezentuje się następująco:

22:00 - LOUD vs Fnatic,

23:00 - MAD Lions vs Saigon Buffalo,

00:00 - Beyond Gaming vs DetonatioN FocusMe,

01:00 - Evil Geniuses vs Chiefs Esports Club,

02:00 - Royal never Give Up vs Isurus,

03:00 - Chiefs Esports Club vs Beyond Gaming,

04:00 - Royal Never Give Up vs Istanbul Wildcats,

05:00 - Isurus vs DRX.

Transmisję z meczów w języku polskim realizuje ekipa Polsat Games. Ta dostępna jest w Internecie oraz telewizji.

