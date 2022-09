FIFA 23 oficjalnie dostępna. Najlepszy piątek w roku

Od 27 września w FIFA 23 mogli grać abonenci EA Play oraz osoby, które zakupiły grę w preorderze. W piątek dołączyła do nich reszta graczy z całego świata. Co zmieniło się w najnowszej części gry?

Kobiecy futbol w FIFA 23

Bardzo ważnym krokiem dla kobiecego futbolu była okładka nowej FIFY. Obok Kyliana Mbappe znalazła się na niej Australijka, Sam Kerr, piłkarka Chelsea. EA Sports z roku na rok coraz śmielej spoglądało w kierunku kobiecego futbolu. FIFA 23 jest przełomem nie tylko ze względu na okładkę. W grze oprócz żeńskich drużyn reprezentacyjnych znajdziemy zespoły klubowe z Anglii i Francji.

W PSG jest Paulina Dudek (ocena 86+2) oraz Nikolę Karczewską z Tottenhamu (ocena 81). Co więcej, okazuje się, że ani Lewandowski, ani Mbappe nie są najlepszymi zawodnikami w grze. Prześcignęła ich piłkarka FC Barcelony, Alexia Putellas z oceną na poziomie 92 punktów.

Poprawki w grze

FIFA 23 doczekała się bardziej realistycznej murawy, poprawek dotyczących kibiców, a także nowego systemu zachowania piłkarzy na boisku - Hypermotion 2. Wygląda on naprawdę ciekawie. Słabsi piłkarze są mniej zwrotni niż dotychczas, a ci z topu jeszcze lepsi. To nadaje jeszcze większego realizmu. Wydaje się również, że same podania oraz strzały uległy poprawie.

Fanów produkcji ze srebrnego ekranu ucieszy fakt, że do gry dodano AFC Richmond, czyli bohaterów świetnego serialu Apple TV - Ted Lasso. Najważniejsi bohaterowie mają spersonalizowane twarze, a sam trener jest grywalną postacią w trybie kariery. Roy Kent, Jamie Tartt czy Sam Obisanya wyglądają jak żywi. Drużynę znajdziemy w lidze "reszta świata".

To ostatnia gra od EA Sports pod szyldem FIFA. Od przyszłego roku gra będzie się nazywać EA Sports FC. To wszystko z tego powodu, że EA nie doszło do porozumienia z Międzynarodową Federacją Piłkarską. EA Sports zostanie za to sponsorem tytularnym Primera Division.

FIFA 23 dostępna jest na PC oraz konsolach PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S.