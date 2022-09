To już w czwartek. Ruszają mistrzostwa świata w League of Legends

Mistrzostwa świata w League of Legends to jeden z najbardziej wyczekiwanych turniejów esportowych w całym roku. Najlepsi przedstawiciele wiodących rozgrywek ligowych z całego globu mierzą się przeciwko sobie, walcząc o najcenniejsze trofeum oraz milionową pulę nagród. Tegoroczna edycja zawodów rozpocznie się już jutro, 29 września, w godzinach wieczornych.

Turniej, który zachwyca

Worldsy, jak powszechnie nazywa się mistrzostwa świata w League of Legends, to jeden z najbardziej intrygujących turniejów esportowych. Zawody odbywają się co roku, przyciągając przed ekrany monitorów, telewizorów i smartfonów miliony zainteresowanych z całego świata.

Turniej jest jednocześnie świadectwem rozwoju samego League of Legends, jak i branży esportowej. Jeszcze w 2011 roku pierwsza edycja zawodów była wyłącznie wydarzenie towarzyszącym większej imprezie - aktualnie to pełnoprawne wydarzenie, które w trakcie swojego trwania odwiedza wiele miast i hal widowiskowych. W tym roku zmagania będą możliwe do oglądania w Meksyku, Nowym Jorku, Atlancie i San Francisco.

Polacy w grze od pierwszego dnia rozgrywek

Choć mistrzostwa świata w League of Legends skupiają wyłącznie najlepszych zawodników z całego globu, błędnym myśleniem byłoby założenie, że nie ma wśród nich Polaków. Podczas całego turnieju zobaczymy ich aż trzech: Kacpra "Inspireda" Słomę z Evil Geniuses, Marcina "Jankosa" Jankowskiego z G2 Esports oraz Adriana "Trymbiego" Trybusa z Rogue.

W pierwszym etapie zawodów, fazie play-in, rywalizację toczyć będzie wyłącznie Inspired. Wraz z drużyną został rozlokowany w grupie A, gdzie jego rywalami jest europejskie Fnatic oraz szereg drużyn z pomniejszych regionów: Chiefs Esports Club, DetonatioN FocusMe oraz LOUD. Pierwsze spotkania ruszą już jutro, 29 września, w godzinach wieczornych. Terminarz prezentuje się następująco:

22:00 - Isurus Gaming vs MAD Lions,

23:00 - Fnatic vs Evil Geniuses,

00:00 - LOUD vs Beyond Gaming,

01:00 - MAD Lions vs Istanbul Wildcats,

02:00 - Chiefs Esports Club vs Fnatic,

03:00 - DetonatioN FocusMe vs LOUD,

04:00 - Saigon Buffalo vs Istanbul Wildcats,

05:00 - DRX vs Royal Never Give Up.

Polska transmisja z wydarzenia dostępna będzie na kanale Polsat Games w serwisie Twitch.TV oraz w telewizji.

