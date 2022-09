ESL Mistrzostwa Polski. Mecz o fotel lidera w Grupie A. AGO spróbuje uciec stawce

To w zasadzie półmetek fazy grupowej 25. ESL Mistrzostw Polski. Kolejny tydzień zainaugurują klasycznie zmagania w Grupie A. Dwa razy na serwer wejdzie Anonymo, a AGO otrzyma szansę umocnienia swojego prowadzenia nad resztą rywali. "Jastrzębie" zmierzą się w pojedynku na szczycie z Forsaken.

ESL Mistrzostwa Polski. AGO ucieknie reszcie w Grupie A?

Wieczór rozpocznie pojedynek z samego dnia Grupy A. Anonymo zmierzy się w nim z LODIS. Pierwszej z drużyn zdecydowanie nie przystoi grać tak słabo w regionalnych rozgrywkach. Po trzech kolejkach "Anonimowi" mają czyste konto. Podobnie sprawy się mają u LODIS, ale oni są akurat debiutantami w rozgrywkach. Niemniej jednak cel obydwu zespołów jest taki sam - przełamać fatalną serię i rozpocząć pogoń za czołówką, zanim na to będzie za późno.

Drugi w kolejce będzie mecz AGO z Forsaken. Mniej uważnych obserwatorów ESL MP może to szokować, ale jest to starcie na szczycie Grupy A. "Jastrzębie" są póki co nieomylne, mając komplet zwycięstw na swoim koncie. "Zapomnieni" z kolei trzymają się na tym samym pułapie punktowym, ale rozegrali jeden mecz więcej od swoich dzisiejszych rywali. Wygrany spotkania przynajmniej na krótką chwilę rozsiądzie się w fotelu lidera. AGO z pewnością zechce samodzielnie piastować to miano i odjechać konkurencji.

W ostatnim z poniedziałkowych starć zmierzą się Anonymo i los kogutos. Młode "Koguty" zaskakiwały już w trwających ESL Mistrzostwach Polski, pokazując swój charakterystyczny, agresywny styl. Przy tak niepewnym Anonymo również może to zadziałać. "Anonimowi" nie mogą się jednak zadowolić tylko jedną wygraną. Dziś idą po komplet, którego kogutos łatwo im nie oddzadzą.

Rozpiska poniedziałkowych spotkań w Grupie A ESL Mistrzostw Polski:

19:00| Anonymo - LODIS

20:15| Forsaken - AGO

21:30| Anonymo - los kogutos

Wszystkie spotkania 25. sezonu ESL Mistrzostw Polski można oglądać na kanale ESL Polska w serwisie Twitch. Więcej szczegółów dostępnych na stronie ESL Mistrzostw Polski.

