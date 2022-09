Poważne oskarżenia w kierunku Palomy. Co z nich wynika?

Paloma to drużyna Counter Strike'a, która w ostatnim czasie zaliczyła znaczny progres. Polscy gracze nieźle sobie radzili na rodzimej scenie, co przyciągnęło uwagę wielu doświadczonych zawodników i kibiców CS:GO.

Wątpliwości dotyczące Palomy

W internecie w ciągu ostatniej doby pojawiły się oskarżenia, sugerujące nieuczciwą rywalizację ze strony zawodników Palomy. Najgłośniej było o dwóch postach na twitterze, które wrzucili Karol "REVxD" Zieliński oraz Maciej "Luz" Bugaj, trener Ungentium.

Pierwszy tweet miał rzekomo być dowodem na ustawianie meczów CS:GO przez zawodników Palomy, zaś drugi sugerował rezygnację kilku bukmacherów z dodawania do własnej oferty meczów tej ekipy. Dowody "REVa" są tak naprawdę screenami i wideo, które nie pozwalają oskarżyć zawodników i z całą stanowczością stwierdzić, że dopuścili się czegoś niedozwolonego. Są tylko fragmentami rozmów i bez znajomości kontekstu nie można niczego założyć.

Postanowiliśmy zapytać bukmacherów o rezygnację z zakładów z mczów Palomy i faktycznie takie sytuacje miały miejsce. Odpowiedź od STS była następująca: "STS zdecydował się nie uwzględniać w ofercie zakładów dotyczących Palomy z powodu wątpliwości, co do uczciwości zawodników". Z nieoficjalnych źródeł udało nam się dowiedzieć, że w tym konkretnym przypadku chodziło o dwa spotkania Palomy, wygrane przeciwko BLINK 2:0 oraz przegrane na zespół SC.

Wątpliwości innego bukmachera wzbudził za to mecz Palomy przeciwko drużynie KOVA, który się odbył w dniu 23 sierpnia 2022 roku. Do tego stopnia, że niezarejestrowany w Polsce, zagraniczny bukmacher Pinnacle zdecydował się anulować wszystkie zakłady wszystkich użytkowników, tłumacząc równolegle, że robi to bardzo rzadko i tylko ze względu na dobro konsumentów. Trzeba podkreślić, że dwie powyższe decyzje bukmacherów nie są żadnym dowodem na to, że Paloma dopuściła się niedozwolonych czynów. Mogą jednak budzić pewne wątpliwości.

Jedną z informacji, którą udało się nam dzisiaj pozyskać była wątpliwość dotycząca meczu Dywizji Mistrzowskiej Polskiej Ligi Esportowej pomiędzy Gamelaxy, w którym grała część zawodników Palomy a LiquidBiceps. Spotkanie odbyło się już prawie dwa lata temu, 22 grudnia 2020 roku. Polska Liga Esportowa otrzymała informację od bukmacherów, dotyczącą podejrzanego spotkania. Ostatecznie po przeprowadzeniu śledztwa wraz z partnerami nie znaleziono żadnych nieprawidłowości.

Dowody oraz odpowiedzi na nasze pytania, które otrzymaliśmy nie pozwalają stwierdzić, że Paloma ustawiała spotkania, bądź oszukiwała na serwerze wykorzystując bugi lub nielegalne oprogramowanie. Czekamy jeszcze na odpowiedzi od innych podmiotów. Tekst będziemy aktualizować na bieżąco.