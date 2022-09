Nasza kadra silna jak nigdy. Niestety tylko w FIFA 23

Co roku niejeden polski gracz FIFA kombinował, w jaki sposób złożyć optymalnie najlepszą drużynę reprezentacji Polski. Często bywały kłopoty z doborem formacji, gdyż to wiązało się z różnym rozdzieleniem zgrania. Wielu polskich piłkarzy nie posiadało zresztą złotych kart, a więc ocenionych na powyżej 75 punktów.

Reprezentacja Polski w FIFA 23

Sama możliwość złożenia składu polskiej reprezentacji, który będzie tworzyła jedenastka złotych kart na pełnym zgraniu, to raczej forma czystej ciekawostki. Wątpliwe, aby którykolwiek z graczy starał się takim zespołem zdziałać w Ultimate Team coś więcej - na pewno nie byłoby to łatwe, gdyż mimo wszystko statystyki piłkarzy nie powalają na kolana.

Tak czy inaczej, można powiedzieć bez cienia wątpliwości, że jest to najlepszy zespół polskiej reprezentacji w historii gier FIFA. Może on zostać rozstawiony w formacji 4-3-3. Takowy skład tworzyliby: Wojciech Szczęsny (86) - Paweł Dawidowicz (75), Jan Bednarek (76), Matty Cash (79), Przemysław Frankowski (76) - Grzegorz Krychowiak (78), Szymon Żurkowski (76), Piotr Zieliński (83) - Adam Buksa (75), Arkadiusz Milik (79), Robert Lewandowski (91).

Złożenie takiego zespołu nie będzie należało do zadań trudnych czy kosztownych. W zasadzie tylko kupno Roberta Lewandowskiego może być w tym wszystkim większym wydatkiem. Więc jeśli ktoś ma ochotę sprawdzić swoje siły, to początek gry będzie na to idealnym momentem. Potem zawodnicy raczej zbyt mocno będą odstawać od normalnego poziomu, choć możliwe, że część z nich otrzyma karty specjalna - pierwszy in-form za drużynę tygodnia trafił już w ręce Rafała Gikiewicza.

