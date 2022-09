ESL Mistrzostwa Polski. Kryzys obrońców tytułu trwa. Illuminar nadal bez punktów

W Grupie B ESL Mistrzostw Polski sytuacja wciąż pozostaje wyjątkowo napięta. Faworyci mają swoje problemy, a lider utrzymuje się w swoim wygodnym fotelu. Najbardziej szokuje jednak beznadziejna forma Illuminar Gaming. Obrońcy tytułu rozegrali już trzy spotkania, po których mają... zero punktów!

ESL Mistrzostwa Polski. Trwa pogoń za PALOMĄ

Dwa mecze PGE Turowa Zgorzelec, szanse na skrócenie dystansu do PALOMY dla ThunderFlash i MAD DOG'S PACT oraz Ungentium z Illuminar Gaming, które wciąż goniły za swoimi pierwszymi punktami. W czwartkowy wieczór w Grupie B do napisania było sporo scenariuszy, a każdy zespół chciał to zrobić na swoich zasadach. Komu ostatecznie się to udało?

W pierwszej kolejności na serwer weszły Illuminar Gaming i ThunderFlash. Obrońcy tytułu wciąż mają kłopot z otworzeniem swojego dorobku w nowym sezonie. Rozchwiana dyspozycja IHG ujawniła się również i w tym spotkaniu, gdyż pomimo bardzo dobrej pierwszej połowy, zespół kompletnie pogubił się w ataku. TF wykorzystało braki przeciwnika, nadrobiło stratę, a finalnie wyszło zwycięsko z całego meczu. Illuminar cały czas szoruje na dole grupowej tabeli, podczas gdy młodziutcy gracze ThunderFlash umocnili swoją pozycję za plecami PALOMY.

ESL Mistrzostwa Polski. Pościg za liderem w Grupie B. Szansa na pierwsze punkty dla obrońców tytułu

PGE Turów Zgorzelec wreszcie miał okazję trochę aktywniej pograć w EMP. Przed wczorajszymi zmaganiami "Tury" rozegrały tylko jeden mecz, ale za to wygrany. Ich pierwszym przeciwnikiem był MAD DOG'S PACT, więc twardy orzech do zgryzienia. I finalnie Turów nie podołał. PACT poradził sobie z nieogranym przeciwnikiem na Inferno, dzięki czemu - podobnie jak ThunderFlash - stara się utrzymać zabójcze tempo narzucone przez lidera grupy.

Turów miał szansę nieco zrehabilitować się kończącym czwartek meczem z Ungentium. Te z kolei starało się wreszcie zacząć zbierać oczka na swoje konto. Dość nietypowo dla ESL Mistrzostw Polski wybraną mapą został Dust2. Zmiana planszy po porażce z PACT-em niespecjalnie pomogła Turowowi, który po raz drugi z rzędu musiał uznać wyższość rywala. Ungentium nieco odbiło się od dna, ale do bezpiecznych pozycji jeszcze daleka droga, a w jej pokonaniu pomóc może jedynie większa regularność zespołu Dominika "GruBego" Świderskiego.

Wyniki czwartkowych spotkań ESL Mistrzostw Polski w Grupie B:

Illuminar Gaming 10:16 ThunderFlash (Ancient)

PGE Turów Zgorzelec 12:16 MAD DOG'S PACT (Inferno)

Ungentium 16:11 PGE Turów Zgorzelec (Dust2)

Tabela Grupy B ESL Mistrzostw Polski

PALOMA ~ 9 pkt. MAD DOG'S PACT ~ 6 pkt. ThunderFlash ~ 6 pkt. PGE Turów Zgorzelec ~ 3 pkt. Ungentium ~ 3 pkt. Illuminar Gaming ~ 0 pkt.

