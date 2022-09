ESL Mistrzostwa Polski. Pościg za liderem w Grupie B. Szansa na pierwsze punkty dla obrońców tytułu

Takiego startu w Grupie B 25. sezonu ESL Mistrzostw Polski niewielu się spodziewało. Póki co debiutująca PALOMA nie ma sobie równych, pokonując każdego na swojej drodze. Komplet punktów zapewnia im spokojne prowadzenie. Dziś jednak lider nie zagra, za to do roboty wezmą się zespoły zza jego pleców. Czy ktoś przybliży się do niepokonanej PALOMY?

ESL Mistrzostwa Polski. Niedościgniona PALOMA zyska konkurenta?

Wieczorne zmagania w Grupie B otworzy spotkanie MAD DOG'S PACT z PGE Turowem Zgorzelec. Pierwsi mogą mieć mieszane uczucia po rozpoczęciu sezonu, gdyż na start jeden mecz wygrali, a drugi przegrali. Turów z kolei wciąż jest bez porażki, ale wynika to z rozegrania tylko jednego spotkania. Dziś rozegra aż dwa starcia i dobrze byłoby zacząć tak intensywny dzień od zwycięstwa nad PACT-em.

Kolejne na serwer wejdą Illuminar Gaming z ThunderFlash. Obrońcy tytułu nie mają jeszcze nawet choćby punktu na swoim koncie i wyglądają bardzo blado w całej grupie. Ewidentnie IHG jeszcze nie rozpracowało swojego stylu po dokonaniu aż trzech roszad w okresie wakacyjnych. Tym razem przyjdzie im zmierzyć się z młodziutkim ThunderFlash, które należy do wyjątkowo niewygodnych rywali. "Pioruny" mają w sobie nutkę szaleństwa. Czasem trudno ją kontrolować - zarówno rywalowi jak i im samym.

Wieczór domknie mecz Turowa z Ungentium. Na wygranej mocniej powinno zależeć tym drugim, gdyż - podobnie jak Illuminar - nie zaczęli jeszcze zbierać oczek. Ungentium to kolejna duża marka na polskim podwórku, która wraca wyjątkowo ospale po wakacyjnej przerwie. Na lenistwo nie ma już jednak czasu. Trzeba się rozbudzać, bo inaczej cały 25. sezon ESL Mistrzostw Polski przejdzie im koło nosa.

Rozpiska czwartkowych spotkań ESL Mistrzostw Polski w Grupie B:

19:00| MAD DOG'S PACT - PGE Turów Zgorzelec

20:15| Illuminar Gaming - ThunderFlash

21:30| PGE Turów Zgorzelec - Ungentium

Wszystkie mecze ESL Mistrzostw Polski można oglądać na kanale ESL Polska w serwisie Twitch. Więcej szczegółów na stronie ESL Mistrzostw Polski.

