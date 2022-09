Ted Lasso oficjalnie w FIFA 23. Serialowy hit w grze

Jeśli jesteście fanami serialu komediowego "Ted Lasso" dostępnego na Apple TV, mamy do was doskonałą nowinę. Jego główny bohater o tym samym imieniu i nazwisku, a także trenowany przez niego klub piłkarski AFC Richmond pojawią się w FIFA 23. To niezwykle zabawna, a jednocześnie interesująca współpraca nawiązana pomiędzy Electronic Arts, a twórcami serialu.

REKLAMA

Zobacz wideo F1 22 NA PS5. Nowi kierowcy, najnowszy tor, duże zmiany w menu

Zaskoczenia nie było

Electronic Arts oficjalnie nawiązało współpracę z twórcami serialu "Ted Lasso". Na mocy porozumienia do nadchodzącej FIFA 23 trafi zarówno postać fikcyjnego trenera, jak i również nieistniejący, trenowany przez niego klub - AFC Richmond. To zdecydowanie sympatyczny sposób na puszczenie oka do fanów produkcji Apple TV.

Zaskoczenia jednak nie było, wszak twórcy sami niezamierzenie ujawnili informację kilka dni wcześniej. Nazwa klubu AFC Richmond widniała bowiem na oficjalnej liście drużyn dostępnych w oficjalnej bazie Electronic Arts. Co prawda, gdy zrobiło się o tym głośno, pozycja prędko z niej zniknęła. W Internecie jednak nic nie ginie, a społeczność podłapała wiarygodną plotkę.

Niesamowite zagranie polskiego gracza. Wszyscy o nim mówią

Ted Lasso grywalną postacią

Współpraca nie jest jedynie pobieżna i wykonana w celu zdobycia uwagi fanów serialu. Ted Lasso został grywalną postacią, którą możemy wybrać jako menedżera zespołu w trybie kariery. AFC Richmond będzie można z kolei zarządzać poprzez umieszczenie jej w Premier League, jak i każdej innej dowolnej lidze.

Obecność AFC RIchmond otwiera także ciekawe opcje personalizacji. Gra zostanie urozmaicona o autentyczne koszulki i stadionowe choreografie. Cała zawartość związana z fikcyjnym klubem będzie dostępna w FUT poprzez zadania i wyzwania.

Rafał Gikiewicz doceniony! Nawet Robert Lewandowski nie dostąpił tego zaszczytu