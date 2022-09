Znamy termin IEM Katowice 2023. Powraca Expo

Fani esportu z całego świata mogą już teraz rozpocząć odliczanie do pierwszego wydarzenia z cyklu EPT Championship – IEM Katowice, które będzie miało miejsce w dniach 31 stycznia – 12 lutego. Faza playoff turniej CS:GO zostanie rozegrana na żywo w Spodku, a ostatnie dni zmagań w mistrzostwach świata w StarCraft® II odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK). Osoby głodne jeszcze większej ilości zmagań w CS:GO mogą też zacząć się szykować na IEM Cologne, zaplanowane w terminie 25 lipca – 6 sierpnia, gdzie faza playoff odbędzie się LANXESS Arena w Kolonii, w Niemczech.

Kiedy odbędzie się IEM Katowice 2023?

- To dla nas zawsze wielki zaszczyt, kiedy możemy ponownie powitać fanów na dwóch z najbardziej rozpoznawalnych turniejach esportowych na świecie – mówi Shaun Clark, Senior Director Game Ecosystems - CS:GO w ESL FACEIT Group. - Nie ma większej nagrody niż fakt, że możemy dostarczyć prawdziwie epickich wrażeń naszej społeczności i wspólnie spędzać czas, celebrując najlepszych zawodników i drużyny na świecie, podczas ich zmagań na najwyższym poziomie w ramach Intel® Extreme Masters Katowice i Cologne. Atmosfery IEM nie da się porównać z niczym innym i już teraz jesteśmy niezwykle podekscytowani planując nasze coroczne wydarzenia stanowiące dwa wielkie turnieje wypełnione pasją.

IEM Katowice po raz 11. powraca do Spodka, wypełniając miasto rozgrywkami esportowymi najwyższej rangi z udziałem 24 najlepszych zespołów CS:GO na świecie. Drużyny zmierzą się w walce o łączną pulę nagród miliona dolarów i szansę wpisania się w historię esportu.

31.01-01.02.2023: Faza Play-in rozegrana zostanie w środowisku studyjnym. Weźmie w niej udział 16 zespołów, w tym zwycięzca aktualnie trwającego, 25. Sezonu ESL Mistrzostw Polski w CS:GO. Najlepsze 8 drużyn awansuje do następnego etapu turnieju;

2-5.02.2023: 8 drużyn, które awansują z fazy Play-in dołączy do kolejnych 8 już zakwalifikowanych. 6 najlepszych ekip przejdzie do fazy finałowej;

10-12.02.2023: W tych dniach legendarny Spodek otworzy swoje drzwi na tysiące fanów gotowych kibicować 6 zespołom, które zmierzą się w ostatecznej walce o upragniony tytuł mistrzowski;

Ponadto, podczas IEM Katowice 2023 rozegrane zostaną też zawody mistrzostw świata w StarCraft® II, gdzie 36 najlepszych zawodników z całego świata stanie w szranki w walce o tytuł Mistrza Świata. Zawody rozpoczną się w drugim tygodniu lutego, a przewidziana pula nagród to 500 000 dolarów. Finały odbędą na dedykowanej scenie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w dniach 10-12 lutego 2023.

- Ściągnięcie do Katowic Intel Extreme Masters stało się kamieniem milowym w rozwoju miasta. Legendarny Spodek to globalna stolica esportu, a Katowice jako gospodarz IEM są rozpoznawalną marką na świecie - mówi Marcin Krupa, prezydent miasta Katowice. - Jestem przekonany, że oprócz sportowych emocji czeka na nas również technologiczna uczta, gdyż do Międzynarodowego Centrum Kongresowego wraca IEM Expo!.

Przyszłoroczna edycja wydarzenia oznacza też powrót IEM Expo, które ponownie zostanie zorganizowane w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Dla odwiedzających pasjonatów esportu przez pełne 3 dni dostępne będzie ponad 8000m2 przestrzeni targowej wypełnionej aktywnościami, nowościami technologicznymi i gamingowymi, rywalizacją i licznymi, innymi atrakcjami. Więcej informacji na ten temat zostanie ogłoszone wkrótce.

IEM Katowice 2023 - bilety

Sprzedaż biletów na IEM Katowice 2023 rusza już 22 września o godzinie 15:00. Szczegóły na temat dostępności i cen biletów znajdują się na oficjalnej stronie wydarzenia.

