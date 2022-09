Piłkarz zniesmaczony i wściekły swoją oceną. "FIFA to żart". Koledzy parsknęli śmiechem

Co roku to samo. Kolejni zawodnicy są zdziwieni swoimi ocenami w grze EA Sports. Tym razem padło na Calvina Bassey'a, który zeszłego lata zmienił Rangersów na Ajax za ok. 20 milionów funtów.

"To brak szacunku. FIFA to żart"

Film trzeba przyznać, że jest dosyć zabawny. Czterech piłkarzy Ajaksu zgaduje na nim swoje oceny w grze. Najciekawszy moment dotyczy właśnie Bassey'a. Tuż przez pokazaniem swojej karty powiedział: "Jeśli tylko zobaczę srebro...". To oznaczałoby, że jego ocena byłaby poniżej 75 punktów.

Chwilę później tak się stało, czym nigeryjski obrońca był wyraźnie zniesmaczony i odszedł od stołu, gdy jego koledzy parsknęli śmiechem. - To jest po prostu brak szacunku. FIFA to żart. Mówiłem wam. (...) Moje tempo jest zbyt niskie, ale najbardziej denerwuje mnie obrona - powiedział. Prowadzący dodał: - Dopiero grałeś w finale Ligi Europy, a oni ci dali srebrną kartę.

Co ciekawe, twórcy gry sklasyfikowali go jako lewego obrońcę, podczas gdy jako zawodnik Ajaksu gra tylko i wyłącznie na środku defensywy. Cały filmik możecie obejrzeć poniżej (fragment od 5:41):

