Co dalej z legendą esportu? Zaraz wygaśnie mu kontrakt

Lee "Faker" Sang-hyeok to najbardziej utytułowany i jeden z najbardziej rozpoznawalnych esportowców na świecie. Zawodnik na co dzień reprezentuje barwy koreańskiej formacji T1. Jego kontrakt z drużyną jednak wkrótce wygaśnie, co może potencjalnie otworzyć drogę do interesujących transferów.

3 Twitter.com/Faker Otwórz galerię Na Gazeta.pl