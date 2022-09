Najszybszy piłkarz w FIFA 23? Tutaj Lewandowski mocno odstaje

Okres przed oficjalną premierą gry to ekscytacja związana z prezentacją kart najlepszych zawodników na świecie. W weekend poznaliśmy najszybszych piłkarzy w grze.

Kylian Mbappe najszybszy w FIFA 23

Numerem jeden w tej klasyfikacji jest nie kto inny jak Kylian Mbappe z tempem na poziomie 97 punktów, za nim sklasyfikowany został posiadający o jeden punkt mniej Adama Traore. Na najniższym stopniu podium znajdziemy Viniciusa, piłkarza Realu Madryt, z 95 punktami.

Pozostałe pozycje to mniej znani zawodnicy, nawet tacy, którzy posiadają srebrne karty i ogólną ocenę w okolicach 70. Robert Lewandowski nie jest wśród najszybszych zawodników, ale dla osób, które znajdą kapitana reprezentacji Polski nie powinno to być żadnym zaskoczeniem. Polski napastnik ma tylko 78 punktów tempa, co spowoduje, że nie będzie ulubioną kartą graczy, którzy budują zespół wokół piłkarzy z LaLiga.

Najszybsi piłkarze w FIFA 23:

Kylian Mbappe - 97

Adama Traore - 96

Vinicius Jr. - 95

Daniel James - 95

Sheraldo Becker - 95

Gerrit Holtmann - 94

Inaki Williams - 94

Sebastian Villa - 94

Ismaila Sarr - 94

Kevin Schade - 94

